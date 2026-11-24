(AUDIO) Autoritățile județene din Vaslui anunță că sunt pregătite pentru sezonul rece

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 noiembrie 2026, 09:58

Autoritățile județene din Vaslui anunță că sunt pregătite pentru sezonul rece.

Pe cei o mie de kilometri de drumuri județene vor acționa, în această iarnă, aproximativ 100 de utilaje de deszăpezire.

Acțiunile sunt coordonate de societatea Lucrări Drumuri și Poduri Vaslui, care a asigurat stocurile necesare, respectiv câteva mii de tone de nisip și sare.

Președintele Consiliului Județean, Ciprian Trifan: După cum bine știți, Consiliul Județean se pregătește pentru iarnă, în trepte, ca să nu facem foarte multe stocuri și foarte multe consumuri. La această oră, prestatorul mai are de reglat o serie de contracte pe o zonă din județ, dar nu vor fi probleme în condițiile în care vom avea intemperii, pentru că vom interveni cu societatea noastră. Zic eu că suntem pregătiți pentru iarnă.

Ca în fiecare an, există și câteva trasee considerate sensibile la înzăpezire, printre care drumurile spre Bogdana, Voinești, Pogana, Crețești, Murgeni sau Codăești.

Responsabilii dau asigurări însă că, datorită colaborării cu primăriile și firmele locale, circulația va fi menținută în condiții cât mai bune pe întreaga perioadă a sezonului rece. (Radio Iași/ corespondent Vasile Geles/ FOTO radioiasi.ro)