(AUDIO) Circulație îngreunată în județul Botoșani din cauza ninsorilor. Drumarii au intervenit pe șosele

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 noiembrie 2026, 12:02



În județul Botoșani a început să ningă de la primele ore ale dimineții.

Drumarii au intervenit pentru menținerea circulației în condiții de siguranță.

În depozitele Secției de Drumuri Naționale au fost aduse 2.500 de tone de sare, reprezentând 41% din cantitatea prevăzută în program, iar aprovizionarea continuă.

Corespondent Gina Poenaru: Ninsorea a mobilizat utilajele de deszăpezire pe drumurile naționale din județul Botoșani. 20 de utilaje acționează în teren pentru prevenirea poleiului și menținerea circulației în condiții de siguranță. Prefectul județului Botoșani, Dan Șlincu, a mers astăzi la districtul de drumuri naționale de la Cătămărăști-Deal, unde a verificat, împreună cu reprezentanții Secției Drumuri Naționale, modul în care se desfășoară intervențiile. Potrivit autorităților, utilajele împrăștie material antiderapant pe șosele, iar echipele sunt pregătite să intervină în funcție de evoluția vremii. Prefectul recomandă șoferilor să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să nu plece la drum fără anvelope de iarnă. Acesta spune că este important ca măsurile de prevenire să fie luate din timp, înainte de apariția unor probleme în trafic. Echipele de intervenție rămân mobilizate, în condițiile în care ninsorile pot continua în județ.

Autoritățile le recomandă șoferilor să își echipeze corespunzător mașinile pentru sezonul rece, să adapteze viteza la condițiile de drum și să evite deplasările care nu sunt absolut necesare în perioadele cu avertizări meteorologice. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO radioiasi.ro)