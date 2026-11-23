Incendiu puternic la o hală din zona industrială a municipiului Vaslui

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 noiembrie 2026, 10:10 / actualizat: 23 noiembrie 2026, 11:22

Pompierii intervin de mai multe ore la stingerea unui incendiu puternic izbucnit, în noaptea de duminică spre luni, la o hală din fosta zonă industrială a municipiului Vaslui.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui, la locul producerii incendiului au fost trimise inţial o autospecială de stingere şi o autocisternă din cadrul Detaşamentului Vaslui, ulterior forţele fiind suplimentate.

‘Detaşamentul de pompieri Vaslui a intervenit iniţial pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o hală din municipiul Vaslui, în zona industrială, cu o autospecială de stingere şi o autocisternă transport apă cu nouă militari. Având în vedere suprafaţa halei şi amploarea incendiului s-a dispus suplimentarea forţelor şi a mijloacelor de intervenţie cu încă opt autospeciale şi 21 de militari. Incendiul s-a manifestat pe o suprafaţă de aproximativ 300 de metri pătraţi din 600 cât ar avea hala’, a declarat, pentru AGERPRES, Edmond Cozma din cadrul ISU Vaslui.

În urma incendiului nu au fost înregistrate victime. Au ars deşeuri şi alte materiale combustibile.

Pompierii efectuează verificări pentru a stabili cauza producerii incendiului. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)