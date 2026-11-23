(AUDIO) Alexandru Jicu, licean și olimpic internațional, lansează, la Bacău, o culegere pentru colegii mai mici

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 noiembrie 2026, 10:56

Omul care aduce vestea

Alexandru Jicu, licean și olimpic internațional, lansează, la Bacău, o culegere pentru colegii mai mici

Lansarea va avea loc vineri, 27 noiembrie, ora 17.00, în sala de evenimente a Bibliotecii Județene „Costache Sturdza” Bacău (Str. 9 Mai, nr. 7). Intrarea, liberă.

Adrian Jicu, directorul bibliotecii, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

Mesajul organizatorilor:

„200 de probleme de fizică pentru clasa a VI-a” nu este doar lansarea unei cărți, ci și celebrarea curajului de a crea, de a împărtăși și de a contribui. Un dialog cu un copil mare, despre ce înseamnă să visezi și să zbori. Despre pasiune și muncă, despre rezultate și încredere, despre recunoștință și generozitate.

Absolvent al Școlii Gimnaziale Nr. 10 Bacău, în prezent elev în clasa a XI-a, la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău, profil Matematică-Informatică, intensiv limba engleză, Alex este pasionat de științele exacte și de modul în care acestea se interconectează pentru a explica lumea înconjurătoare. Interesul pentru matematică, fizică, chimie, astronomie și științele Pământului a pornit dintr-o curiozitate constantă și s-a dezvoltat prin participarea la competiții naționale și internaționale, proiecte educaționale și activități de mentorat. Coordonat inițial de profesorii Ailenei Oana, Fizică, Bîra Corina, Biologie, Ivu Anișoara, Matematică, Karlsen Anita, Chimie (Școala Nr. 10 Bacău) și actualmente de Pintilie Delia, Fizică, Bușteagă Marinela, Chimie, Dinu Florentina, Biologie, Leonte Doina, Geografie și Lazăr Lucian, Matematică (C. N. Gheorghe Vrănceanu Bacău), Alex a reprezentat România la unele dintre cele mai importante competiții internaționale de știință, obținând rezultate de nivel mondial în domeniile fizicii, astronomiei și științelor:

PREMII COMPETIȚII INTERNAȚIONALE

• Medalie de aur, Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică (IOAA), Vietnam, 2026

• Medalie de aur și medalie de bronz în competițiile pe echipe ale Olimpiadei Internaționale de Științele Pământului (IESO), Italia, 2026

• Distincția „Best Speaker” și premiul Second Runner Up la Global Future Space Scholars Meet, China, 2026

• Medalie de argint, Olimpiada Internațională de Fizică (IPhO), Columbia, 2026

• Medalie de aur absolut la Fizică și medalie de aur absolut la Chimie în cadrul NEO Science Olympiad, SUA, 2026

• Medalie de aur, Olimpiada Balcanică de Fizică (BPO), Macedonia de Nord, 2025

• Medalie de aur absolut la competiția internațională de chimie aplicată IAChO, Indonezia, 2025

• Medalie de aur, Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori (IJSO), România, 2024

• Medalie de argint, Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori (IJSO), Thailanda, 2023

Competiții naționale

Vă așteptăm vineri, 27 noiembrie 2026, ora 17.00, în sala de evenimente a Bibliotecii Județene „Costache Sturdza” Bacău (Str. 9 Mai, nr. 7). Intrarea, liberă.