Între tendințe și stil personal. Cum ne îmbrăcăm în secolul XXI. Consultantul vestimentar Alin Andruș, în direct la Bună Dimineața

Publicat de Andreea Drilea, 20 noiembrie 2026, 10:40

Îți place să fii la modă? Ce înseamnă moda secolului XXI? Ce greșeli facem atunci când ne construim garderoba?

Consultantul vestimentar Alin Andruș, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan.

Ramona și Alin Andruș au fondat și dețin la Iași o companie de costume pentru bărbați și femei. Din portofoliu fac parte și rochii de mireasă, ținute de ceremonie sau piese pentru garderobe sofisticate.