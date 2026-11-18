Publicat de Andreea Drilea, 18 noiembrie 2026, 10:12

Omul care aduce vestea: Cum prind poveștile viață prin sunet? „Improbable News”, un atelier de ficțiune sonoră derulat online și offline.

Ilinca Stihi, regizor artistic la Radio România și Beatrice Roman – regizor, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan.

Ajuns deja la cea de-a treia ediție, Improbable News este un proiect dedicat explorării și creației de ficțiune sonoră, implementat de Asociația Art I.K.S., cu sprijinul Institutului Francez din România și al Radio România.

Proiectul oferă participanților un cadru de formare și experimentare artistică, în care aceștia au ocazia să dezvolte propriile texte și să le transforme în producții audio.

Este un spațiu de explorare, documentare și dezvoltare dramaturgică, în care am putut testa idei și descoperi noi modalități de construire a unei povești pentru formatul audio.

Experiența a presupus atât explorarea dimensiunii dramaturgice, cât și înțelegerea mai profundă a procesului de producție a unei audiodrame.

În perioada următoare, creațiile realizate în cadrul atelierului vor fi lansate oficial, oferind publicului ocazia să descopere poveștile construite de participanți.