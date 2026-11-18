Parcul Natural Vânători Neamț, din nou în lumina reflectoarelor! Campania „Zimbrul”, finalistă la Romanian PR Awards 2026!
Publicat de Andreea Drilea, 18 noiembrie 2026, 09:23
Parcul Natural Vânători Neamț, din nou în lumina reflectoarelor! Campania „Zimbrul”, finalistă la Romanian PR Awards 2026!
Sebastian Cătănoiu, directorul Parcului Natural Vânători Neamț, în matinal cu Adina Șuhan:
Campania „Zimbrul”, finalistă la Romanian PR Awards 2026 derulată de Asociația de Ecoturism din România (AER) pentru Parcul Natural Vânători Neamț a fost realizată împreună cu echipa Zaga Brand.
Premiile se vor decerna în această seară, 18 noiembrie 2026, în capitală.
Campania „Zimbrul” este finalistă la categoria Mediu și biodiversitate.