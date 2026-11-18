Uriașul egoist e sold out la Dublin!

Publicat de Andreea Drilea, 18 noiembrie 2026, 09:20





Realizat de o echipă artistică redutabilă, cu numeroase distincții la activ (regia Radu Nica, costume Cristina Milea, coregrafie Florin Fieroiu, muzica Vlaicu Golcea), spectacolul Uriașul egoist s-a impus încă de la premieră prin viziunea foarte modernă, într-o variantă pentru întreaga familie. Adaptarea pentru scenă realizată de Daniela Șilindean conservă spiritul textului, dar îl reașează estetic în stilistica dramaturgică a prezentului. Distribuția îi reunește pe actorii Claudiu Gălățeanu, Alex Iurașcu, Ioana Iordache, Aurelian Diaconu, George Cocoș, Ioana Corban, Camelia Dilbea, Beatrice Volbea. „Uriașul egoist vorbește despre felul în care zidurile ridicate din egoism și dorință de posesie pot alunga bucuria și frumusețea din viețile noastre, dar și despre puterea transformatoare a generozității și a comuniunii. Scrisă de Wilde pentru cei doi fii ai săi – Cyril și Vyvyan, este una dintre cele mai cunoscute lucrări ale genului din literatura universală și o operă clasică a literaturii de limbă engleză pentru copii și adolescenți. Povestea e, pe cât de simplă, pe atât de revelatoare pentru destinul uman: după ce Uriașul se întoarce dintr-o vizită nu tocmai satisfăcătoare la prietenul său, căpcăunul din Cornwall, ia hotărârea să-i gonească definitiv pe copiii care se jucau în grădina sa, pe care o împrejmuiește cu un zid înalt. Nu s-a gândit însă că zidul va ține departe nu doar oaspeții indezirabili, ci și soarele, primăvara și căldura.”, mărturisește regizorul Radu Nica. Alegoria din scrierea lui Oscar Wilde abordează teme foarte actuale precum individualismul, puterea prieteniei, importanța coeziunii de grup și sociale.

Spectacolul are un palmares impresionant, a adunat mii de spectatori și a fost selectat în mai multe festivaluri naționale și internaționale, printre ele Stagiunea Estivală a Artelor Spectacolului Constanța (organizat de Teatrul de Stat Constanța, membru al European Theatre Convention – ETC), Festivalul Gulliver Galați (juriul i-a decernat cele mai importante premii: Marele Premiu și Premiul pentru cea mai bună Regie), Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași, Festivalul Internațional Zilele Teatrului „Matei Vișniec” Suceava.

Personajele lui Oscar Wilde călătoresc acum în capitala Republicii Irlanda, unde se vor întâlni cu publicul duminică, 22 noiembrie, ora 14, la Axis Ballymun Arts Centre. Evenimentul face parte din manifestările dedicate Zilei Naționale a României 2026 organizate de Ambasada României la Dublin, orașul în care Oscar Wilde s-a născut. Reprezentația va fi jucată în limba română, cu supratitrare în engleză și este deja sold out. „Participarea Teatrului Luceafărul la Dublin subliniază simbolic legătura dintre literatura irlandeză și teatrul românesc, capacitatea artelor de a aduce în atenție problematici general umane și de a conecta oamenii. Formă de artă vie, arta scenică este un ambasador esențial al culturii române, al imaginii României în lume. Echipa noastră și-a asumat internaționalizarea activității creative, atât prin invitarea unor artiști din străinătate, coproducții cu SUA, Polonia, Austria, Germania etc., cât și prin participări la manifestări de gen dincolo de granițe. Această dimensiune evidențiază calitatea și amplitudinea actului artistic, reafirmă dimensiunea culturală a Iașului, al cărui nume se face astfel și mai cunoscut. Parafrazând subtextul din Uriașul egoist, zidurile și izolarea nu sunt caracteristice artei care vorbește dincolo de context și limbi naționale, care ia parte la dialogul european al valorilor.”, precizează teatrologul Oltița Cîntec, manager al Teatrului Luceafărul.