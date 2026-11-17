Expoziție-eveniment la Muzeul Unirii din Iași: „Moldova – secole de istorie și cultură. De la Ioan Vodă cel Cumplit la Alexandru Ioan Cuza”

Publicat de Andreea Drilea, 17 noiembrie 2026, 11:38





Muzeul Unirii din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași are plăcerea de a invita publicul la vernisajul expoziției-eveniment „Moldova – secole de istorie și cultură. De la Ioan Vodă cel Cumplit la Alexandru Ioan Cuza”, ce valorifică piese din colecțiile Emilian Radu. Evenimentul, organizat cu prilejul Zilei Naționale a României, propune o incursiune fascinantă în trecutul bogat al spațiului moldav, acoperind trei secole definitorii pentru identitatea și evoluția noastră culturală.

Curatoriată de Dr. Alexandru Constantin Chituță, manager Complexul Muzeal Național Național „Moldova” Iași, și dr. Ginel Lazăr, muzeograf, Muzeul Național de Istorie a României, expoziția reunește un patrimoniu documentar și bibliofil de o valoare inestimabilă. Vizitatorii vor avea șansa de a admira piese autentice din colecții de referință, structurate pe mai multe paliere tematice:

Cărți vechi și rare: tipărituri de epocă ce stau mărturie pentru începuturile și dezvoltarea culturii scrise în Moldova;

Hărți istorice: piese care ilustrează evoluția teritorială și viziunea cartografică asupra regiunii de-a lungul secolelor;

Documente originale și hrisoave domnești: acte emise de cancelariile marilor domnitori, purtând peceți și semnături autentice;

Fotografii de epocă: imagini ce surprind atmosfera, personalitățile și transformările societății moldovenești în pragul modernității.

Parcursul expozițional urmărește firul istoric de la epoca tumultuoasă a lui Ioan Vodă cel Cumplit (secolul al XVI-lea), trecând prin perioadele de înflorire culturală și efervescență politică, până la momentul Unirii Principatelor sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza (secolul al XIX-lea). Fiecare exponat spune o poveste despre reziliență, spiritualitate, diplomație și aspirația continuă spre modernizare.

Deschiderea oficială va avea loc vineri, 20 noiembrie 2026, începând cu ora 13.00, la Muzeul Unirii din Iași (str. Alexandru Lăpușneanu nr. 14), unde expoziția va putea fi vizitată în perioada 20 noiembrie 2026 – 24 ianuarie 2027.