Bacău: Preşedinta CJ trimite Corpul de control la SJU pentru a verifica programările întârziate ale pacienţilor

Publicat de Andreea Drilea, 17 noiembrie 2026, 11:42

Preşedinta Consiliului Judeţean (CJ) Bacău, Cristina Breahnă-Pravăţ, a anunţat că va trimite, marţi, Corpul de control la Spitalul Judeţean de Urgenţă, după ce a constatat personal că programările pacienţilor la controalele medicale sunt întârziate.

Cristina Breahnă-Pravăţ a povestit că a încercat să facă o programare online, dar platforma SJU Bacău nu permitea programări pentru lunile noiembrie şi decembrie 2026, dar nici pentru ianuarie şi februarie 2027.

Preşedinta CJ Bacău a sunat la spital, iar într-un final a reuşit să stea de vorbă cu o operatoare care a informat-o că nu sunt locuri anul acesta, iar pentru anul viitor nu pot fi făcute programări, pentru că programul nu este disponibil.

‘Am insistat. Am întrebat dacă există anulări sau locuri eliberate. În cele din urmă, a apărut o programare la Cardiologie în mai puţin de o săptămână, pe 20 noiembrie. Un detaliu esenţial: Doamna operator a recunoscut că şi-a dat seama cu cine vorbeşte, înainte să-mi dezvălui identitatea. Iar eu nu am cum să nu mă întreb: dacă nu mi-ar fi recunoscut vocea, s-ar mai fi găsit acest loc atât de repede?’, a scris pe pagina de Facebook preşedinta CJ Bacău.

Cristina Breahnă-Pravăţ a subliniat că disponibilitatea de care a beneficiat ea trebuie să existe pentru fiecare pacient, fără privilegii, indiferent de nume, vârstă sau statut.

Corpul de control al preşedintelui CJ Bacău va verifica, începând de marţi, toate listele programărilor din lunile decembrie şi ianuarie, pentru fiecare medic şi fiecare specializare din ambulatoriu.

Preşedinta CJ Bacău a explicat că vrea să verifice disponibilitatea reală a locurilor şi măsurile concrete pentru suplimentarea numărului de operatori şi de medici, astfel încât timpul de aşteptare să scadă semnificativ. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro