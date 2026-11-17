R.Cehă/ Zeci de răniţi în urma coliziunii a două trenuri de pasageri în apropierea gării centrale din Praga

Publicat de Andreea Drilea, 17 noiembrie 2026, 11:26

Zeci de oameni au fost răniţi marţi dimineaţă în urma coliziunii a două trenuri de pasageri în apropierea gării centrale din Praga, au anunţat serviciile de urgenţă citate de dpa.

Majoritatea persoanelor au suferit răni uşoare, însă câteva au fost rănite mai grav, a menţionat un purtător de cuvânt al serviciilor de intervenţie, citat de agenţia de presă CTK. Răniţii au fost transportaţi la spital.

Coliziunea a avut loc pe un pod deasupra unei artere intens circulate din apropierea gării, au precizat reprezentanţii pompierilor. La faţa locului au fost mobilizate echipaje de poliţie, pompieri şi personal medical.

Circulaţia pe o rută feroviară principală care traversează capitala cehă a fost suspendată. Trenurile pe distanţe lungi au fost redirecţionate către alte gări, de unde pasagerii au putut lua metroul.

Conform informaţiilor iniţiale, trenurile s-au ciocnit la viteză redusă, în jurul orei 07:00 (06:00 GMT).

Nu a fost stabilit imediat motivul pentru care trenurile se aflau pe aceeaşi linie. Unul dintre ele sosea din oraşul Mlada Boleslav, în timp ce celălalt tocmai plecase spre localitatea Milovice.

Ministrul transporturilor Ivan Bednarik a descris coliziunea drept un ‘incident foarte grav’ şi a precizat că se desfăşoară o anchetă pentru a stabili cauzele şi circumstanţele producerii acestuia. Operaţiunile de degajare a căii ferate urmau să dureze câteva ore.

Este probabil ca trenurile să fi transportat mai puţini pasageri decât de obicei, întrucât data de 17 noiembrie este zi liberă, fiind sărbătoare legală în Republica Cehă.

‘Ziua luptei pentru libertate şi democraţie’ marchează atât Revoluţia de Catifea din 1989 – care a adus democraţia în Cehoslovacia – cât şi reprimarea violentă a unei manifestaţii studenţeşti de către ocupanţii nazişti, în 1939. AGERPRES