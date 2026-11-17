Intervalul : conform textelor;

Zonele afectate : conform textelor și hărții;

Fenomene : conform textelor;

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INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 17 noiembrie, ora 10 – 20 noiembrie, ora 10

Fenomene vizate: intensificări ale vântului; ploi moderate cantitativ;

Zone afectate: conform textului

Vântul va avea intensificări, marți și miercuri (17 și 18 noiembrie) mai ales în vestul și sud-estul țării, precum și în zonele montane, pe parcursul zilei de joi (19 noiembrie) local în sud-vest, iar în noaptea de joi spre vineri (19/ 20 noiembrie) în toate regiunile. Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70…90 km/h, iar în noaptea de joi spre vineri vor depăși 100 km/h.

În intervalul menționat în jumătatea de vest a țării precum și la munte va ploua moderat cantitativ. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar pe arii restrânse în vest și sud-vest vor fi însoțite de descărcări electrice. Local cantitățile de apă vor fi în general de 25…60 l/mp.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 17 noiembrie, ora 10 – 18 noiembrie, ora 10

Fenomene vizate și zone afectate: intensificări ale vântului la munte

În intervalul menționat, la munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la altitudini mari de 90…120 km/h.