|Intervalul : 17 noiembrie, ora 20 – 18 noiembrie, ora 20;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 17 noiembrie, ora 20 – 18 noiembrie, ora 20
Fenomene și zone afectate: ploi însemnate cantitativ în Banat, Crișana, Maramureș, nordul și sud-vestul Transilvaniei, precum și în vestul Carpaților Meridionali, local în nordul Carpaților Orientali
În intervalul menționat, în Banat, Crișana, Maramureș, nordul și sud-vestul Transilvaniei, vestul Carpaților Meridionali și local în nordul Carpaților Orientali va ploua însemnat cantitativ. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi însemnate, în general de 25…50 l/mp.
COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 17 noiembrie, ora 20 – 18 noiembrie, ora 20
Fenomene vizate: ploi torențiale importante cantitativ
Zone afectate: Carpații Occidentali, local vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali
În Carpații Occidentali, local în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali vor fi perioade cu ploi torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 50…70 l/mp, și pe arii restrânse în jurul a 80…90 l/mp.
În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.