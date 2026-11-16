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CNAS a publicat un ghid destinat persoanelor cu diabet zaharat

CNAS a publicat un ghid destinat persoanelor cu diabet zaharat

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 noiembrie 2026, 13:10

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a publicat un ghid destinat persoanelor cu diabet zaharat, dar şi celor care prezintă risc de a dezvolta această boală.

Documentul explică traseul pacientului de la prevenţie şi diagnostic până la tratament şi monitorizare.

Analizele recomandate în cadrul consultaţiilor preventive sunt decontate inclusiv pentru persoanele neasigurate, în condiţiile legii.

CNAS pregăteşte şi noi măsuri pentru îmbunătăţirea accesului pacienţilor la servicii medicale.

Prevenţia diabetului începe la medicul de familie, care poate recomanda investigaţii pentru depistarea timpurii a bolii. Evaluarea riscului este recomandată de la 35 de ani, chiar şi în lipsa simptomelor, iar persoanele mai tinere trebuie testate dacă prezintă factori de risc. Pacienţii diagnosticaţi beneficiază, prin Programul Naţional de Diabet, de tratamente şi dispozitive medicale, inclusiv senzori de monitorizare a glicemiei şi pompe de insulină, în funcţie de criteriile stabilite de comisia de specialitate. CNAS propune şi o serie de noutăţi: introducerea unor servicii pentru diagnosticarea prediabetului în spitalizarea de zi, extinderea investigaţiilor pentru afecţiunile hepatice asociate diabetului şi interpretarea la distanţă a datelor transmise de senzori şi pompe de insulină. Sunt prevăzute şi servicii de educaţie terapeutică şi nutriţională la distanţă, precum şi noi pachete de investigaţii în spitalizarea de zi. Toate aceste măsuri sunt deocamdată în stadiul de propunere şi vor putea fi aplicate după aprobarea reglementărilor. (Rador/ FOTO radioiasi.ro/ imaginee ilustrativă)

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