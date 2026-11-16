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Violenţa online împotriva copiilor a crescut enorm în ultimii doi ani

Violenţa online împotriva copiilor a crescut enorm în ultimii doi ani

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 noiembrie 2026, 13:31

Violenţa online împotriva copiilor a crescut enorm în ultimii doi ani, arată un raport, publicat în Filipine, cu ocazia summitului internaţional de astăzi privind violenţa împotriva copiilor, la care participă peste 100 de guverne. Numai raportările de imagini false făcute cu inteligenţa artificială au crescut cu peste 8.400% în ultimii doi ani.

Studiul realizat de Institutul pentru Siguranţa Globală a Copiilor scoate la iveală că peste 300 de milioane de copii sunt supuşi anual cel puţin unei forme de exploatare sexuală sau abuz cu ajutorul tehnologiei. În plus, unul din patru copii va fi probabil expus cel puţin unei forme de abuz online înainte să împlinească 18 ani.

Realizatorii studiului au constatat că, de exemplu, numai în Statele Unite sunt raportate tot mai frecvent materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor generate de inteligenţa artificială, cu un salt îngrijorător de la 4.700 de semnalări în 2023 la peste 400.000 anul trecut.

Printre aceste materiale sunt aşa numitele „deepfake”, adică falsuri greu de depistat, create cu ajutorul aplicaţiilor pentru generarea de imagini nud, în care faţa unui copil real este suprapusă, rapid şi uşor, peste imagini cu conţinut sexual explicit. Deseori, copiii respectivi sunt apoi şantajaţi pentru bani sau mai multe imagini.

Dată fiind gravitatea situaţiei, cercetătorii cer guvernelor să abordeze exploatarea şi abuzurile sexuale ca pe o problemă de sănătate publică, să investească în combatere şi să adapteze legislaţia în domeniu. (Rador/ FOTO imagine generată de AI)

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