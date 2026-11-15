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Tulcea: Două nave maritime, lovite de drone în apropiere de canalul Sulina

Tulcea: Două nave maritime, lovite de drone în apropiere de canalul Sulina

Publicat de Andreea Drilea, 15 noiembrie 2026, 08:20

Două nave maritime aflate în Marea Neagră, în apropiere de canalul Sulina, au fost lovite de drone, în noaptea de sâmbătă spre duminică, incendiile izbucnite anterior fiind stinse de echipajele aflate pe vase, a anunţat Ministerul Apărării Naţionale (MApN) pe pagina proprie de pe facebook.com.

Cele două evenimente au avut loc pe fondul atacurilor cu drone ale Rusiei îndreptate împotriva Ucrainei, în timpul primei stări de alertă extremă transmisă printr-un mesaj RO-ALERT populaţiei din judeţul Tulcea, aceasta fiind înregistrată sâmbătă, între orele 20:51 şi 21:37.

‘Prima navă, petrolierul Evia Petrol V, sub pavilion grec, a fost lovită, în jurul orei 21:10, de o dronă, la aproximativ 4 mile marine est-sud-est Sulina, incidentul fiind urmat de izbucnirea unui incendiu la bord. Ulterior, în jurul orei 21:45, vrachierul MARSOL, aflat la aproximativ 5 mile marine sud-est de Canalul Sulina, a fost, de asemenea, lovit de o dronă, provocând un incendiu la bord. În ambele cazuri, incendiile au fost stinse de echipajele navelor. Nu au fost înregistrate victime’, a precizat MApN.

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat şi la ora 23:19, la sud-est de oraşul Sulina, o nouă ţintă, la sud-est de oraşul Sulina, aşa încât a fost transmis un nou mesaj RO-ALERT pentru populaţia din nordul judeţului, cea de-a două alertă extremă încetând duminică, la ora 00:27.

Mai mult nave aflate pe Marea Neagră au înregistrat în ultima perioadă avarii pe fondul atacurilor Rusiei îndreptate împotriva Ucrainei. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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