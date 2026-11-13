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METEO: Ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori la munte, la altitudini mai mari de 1500 m, răcire accentuată a vremii

METEO: Ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori la munte, la altitudini mai mari de 1500 m, răcire accentuată a vremii

Publicat de Andreea Drilea, 13 noiembrie 2026, 10:26

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : PORTOCALIU
Ziua/luna/anul: 13-11-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : conform textelor;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 13 noiembrie, ora 10 – 15 noiembrie, ora 10
Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori la munte, la altitudini mai mari de 1500 m, răcire accentuată a vremii
Zone afectate: conform textului

      Vineri (13 noiembrie) va ploua în general moderat cantitativ, în vestul, nord-vestul și în centrul țării, iar în cursul nopții (13/14 noiembrie) în regiunile sudice. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă și pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice și de intensificări de scurtă durată ale vântului.
      În noaptea de vineri spre sâmbătă (13/14 noiembrie) la început în nordul Carpaților Orientali, apoi și în restul zonei montane vor predomina precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă (în general de 5…10 cm). În a doua parte a nopții, lapoviță și ninsoare, posibil cu depunere de strat de zăpadă, vor fi și în estul și în sud-estul Transilvaniei.
      Cantitățile de apă vor fi local de 15….25 l/mp, iar în zona montană și în Muntenia de 30…35 l/mp.
      Vineri, vântul se va intensifica treptat în toată țara, cu viteze la rafală în general de 50…65 km/h, iar la munte de peste 90 km/h.
      Sâmbătă (14 noiembrie) vremea se va răci accentuat, temperaturile maxime se vor situa în general între 6 și 11 grade, iar minimele din dimineața zilei de duminică vor fi  negative în cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei va fi ger (în jurul a -10 grade).

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 13 noiembrie, ora 10 – 13 noiembrie, ora 21
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: conform textului

      Vineri (13 noiembrie), temporar vântul va avea intensificări în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nord-estul și estul Munteniei și în sud-vestul Olteniei cu viteze la rafală de 50…75 km/h.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 13 noiembrie, ora 10 – 13 noiembrie, ora 21
Fenomene vizate și zone afectate: intensificări puternice ale vântului la munte

      La munte vor fi intensificări puternice ale vântului cu viteze de 90…120 km/h, iar la altitudini mari de 120…140 km/h.

Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 13-11-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : 13 noiembrie, ora 10 – 13 noiembrie, ora 21;
Zonele afectate : Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali, nordul Carpaților Orientali;
Fenomene : ploi însemnate cantitativ;
Mesaj :

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 13 noiembrie, ora 10 – 13 noiembrie, ora 21
Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ
Zone afectate: Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali, nordul Carpaților Orientali

      În intervalul menționat, în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali vor fi perioade în care va ploua însemnat cantitativ. Vor fi mai ales averse, iar cantitățile de apă în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 35…45 l/mp.

Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 13-11-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:3
Intervalul : 14 noiembrie, ora 01 – 14 noiembrie, ora 11;
Zonele afectate : cea mai mare parte a Munteniei;
Fenomene : ploi însemnate cantitativ;
Mesaj :

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 14 noiembrie, ora 01 – 14 noiembrie, ora 11
Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ
Zone afectate: cea mai mare parte a Munteniei

      În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Munteniei va ploua însemnat cantitativ. Ploile vor fi sub formă de aversă, iar cantitățile de apă, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor fi de 20…35 l/mp.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.

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