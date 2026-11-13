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Războiul din Ucraina: negocieri pentru pace sau negocieri pentru o nouă ordine de securitate în Europa?

Războiul din Ucraina se află într-un nou moment diplomatic, dar perspectivele unei păci negociate rămân incerte. Discuțiile trilaterale de la Abu Dhabi, întâlnirea emisarilor americani cu Vladimir Putin la Moscova și demersurile europene de susținere a Kievului conturează o negociere cu mize mult mai mari decât oprirea războiului.

Războiul din Ucraina: negocieri pentru pace sau negocieri pentru o nouă ordine de securitate în Europa?

Publicat de isoreanu, 13 noiembrie 2026, 08:08

Săptămâna aceasta, s-au intensificat negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina.

La Abu Dhabi, discuțiile dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia nu au adus un acord privind privind chestiunile esențiale, rezultatul concret fiind un schimb de prizonieri. La Moscova, Vladimir Putin a respins propunerile Kievului, menținând pretențiile teritoriale asupra regiunii Donbas și a altor teritorii necucerite de armata rusă. În același timp, Kremlinul încearcă să țină Europa departe de masa negocierilor și să trateze direct cu Washingtonul.

Pe de altă parte, liderii europeni au discutat, ieri, despre apărarea comună și amenințările la adresa securității continentului, în special cele venite din partea Rusiei, în cadrul Summitului Comunității Politice Europene, care a avut loc la Dublin.

Discutăm la emisiunea „Imperativ” de la Radio România Iași, după știrile orei 14,00, despre mizele negocierilor, strategia Kremlinului și viitorul securității europene cu istoricul Armand Goșu, profesor la Facultatea de Științe Politice de la Universitatea București.

Emisiunea poate fi urmărită și în format video live pe pagina noastră de Facebook și pe contul nostrum de YouTube.

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