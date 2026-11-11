Puls Juridc: Fake news: Cum vorbim cu adolescenții despre dezinformare?

Publicat de Andreea Drilea, 11 noiembrie 2026, 12:45

Adolescenții din România sun expuși mai frecvent la informații false și la bullying online decât media europeană, potrivit unui sondaj Eurobarometru, realizat anul acesta de Comisia Europeană.

Cum îi pregătim pe copii și pe tineri pentru lumea digitală și cum pot face față dezinformării aflăm de la Teodor Răileanu-Olariu, psiholog, psihoterapeut, fost jurnalist și timp de peste 20 de ani, consultant politic.

Deține unul dintre puținele doctorate în psihologia fake news din România, iar în prezent este cadru didactic universitar la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității ”Al. I. Cuza” din Iași, unde predă ”Psihologia fake news”.