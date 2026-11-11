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(AUDIO/FOTO) Ceremonii militare la Iași, în memoria veteranilor din teatrele de operații

(AUDIO/FOTO) Ceremonii militare la Iași, în memoria veteranilor din teatrele de operații

Publicat de Andreea Drilea, 11 noiembrie 2026, 12:59

Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații a fost marcată astăzi prin ceremonii militare și religioase în mai multe garnizoane din țară.

Pe plan internațional, data 11 noiembrie reprezintă încheierea Primului Război Mondial, prin intrarea în vigoare a Armistițiului din 1918.

Pentru Armata României, ziua comemorează și sacrificiul primilor militari români, căzuți la datorie după anul 1989, în misiuni desfășurate în Afganistan și Irak.

La Iași, comandantul Brigăzii 15 Mecanizată Podu Înalt, colonelul Dan Valer Orza, a explicat de ce este important ca memoria celor răpuși pe câmpul de luptă să fie onorată în continuare:

Moartea militarilor români la datorie a avut un impact major atât asupra colegilor din Armată, cât și a instituțiilor publice din acea perioadă, a afirmat și reprezentantul Asociației Veteranilor de Război de la Iași, locotenent colonel Mihai Crâșmariu:
Bogdan Valerian Hâncu desfășura în ziua de 27 aprilie 2006, împreună cu parteneri italieni, o misiune de patrulare în Irak. Transportorul pe care îl foloseau a călcat pe o mină, iar în urma acestui incident, cinci persoane au decedat.
Iosif Silviu Fogoraș a murit în data de 11 noiembrie 2003, în Afganistan, zi în care împreună cu mai mulți parteneri din coaliția internațională desfășurau o misiune de patrulare în cadrul căreia au fost atacați de către talibani. Militarul român a fost singurul căzut pe câmpul de luptă.
Potrivit Ministerului Apărării, între 1996 și 2022, România a pierdut 31 de militari în misiunile internaționale, iar peste 200 au fost răniți.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

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