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Investiție de peste 159 de milioane de euro pentru rețelele de apă și canalizare din județul Botoșani

Investiție de peste 159 de milioane de euro pentru rețelele de apă și canalizare din județul Botoșani

Publicat de Andreea Drilea, 11 noiembrie 2026, 06:40

Cel mai mare proiect de utilități publice din istoria județului Botoșani a intrat oficial în linie dreaptă.

Documentația tehnică pentru modernizarea masivă a rețelelor de apă și canalizare a fost încărcată în platforma Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene în vederea evaluării finale.

Investiția istorică se ridică la peste 159 de milioane de euro.

Mega-proiectul regional coordonat de operatorul Nova Apaserv a depășit faza birocratică și deține deja toate acordurile de mediu obligatorii. Finanțat prin Programul Dezvoltare Durabilă, planul își propune o transformare radicală: până la finalul anului 2029 toate gospodăriile din zonele incluse în proiect vor avea acces 100% la apă potabilă, iar rețeaua de canalizare va acoperi minimum 98% din teritoriu.

Șantierele vor fi deschise în paralel în municipiile Botoșani și Dorohoi, în orașele Flămânzi și Darabani, dar și în zeci de sate și comune interconectate, precum Cristești, Bălușeni sau Copălău. Pe lângă extinderea conductelor, fondurile europene vor asigura digitalizarea întregului sistem prin tehnologii de monitorizare în timp real, menite să oprească pierderile masive de apă din rețeaua actuală.

Următorul pas crucial este semnarea efectivă a contractului de finanțare cu Ministerul Investițiilor, moment după care Nova Apaserv va scoate rapid la licitație publică execuția celor 16 contracte de lucrări programate pentru județ.

(Radio Iaşi/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

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