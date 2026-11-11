Răzvan Dincă, PDG al SRR: Digitalizare 2.0 la Radio

Publicat de Andreea Drilea, 11 noiembrie 2026, 06:26

Senatorii și deputații au validat, în plenul reunit, propunerile pentru funcțiile de președinte – director general ai Radioului și Televiziunii Publice, precum și pe cei 16 membri care reprezintă Parlamentul în Consiliile de Administrație ale celor două instituții.

Televiziunea Română are nevoie de reforme reale, spunea noul președinte director general al instituției, Sorina Matei, și menționa că unul din obiectivele sale vizează reorganizarea postului public.

Sorina Matei: În SRTV sunt cinci niveluri ierarhice, ceea ce ne generează o serie de probleme, probleme de comunicare, o superbirocratizare, documente care vin din teritoriu peste două săptămâni, deci, o reorganizare, o reducere a nivelurilor ierarhice.

La conducerea Radioului Public revine Răzvan Dincă. El își propune să continue procesul de digitalizare a instituției început în mandatul anterior.

Răzvan Dincă: Pasul de digitalizare, făcut deja de mine în primul mandat, trebuie continuat acum cu digitalizare 2.0 Radio. Tot conținutul editorial va fi vărsat într-o platformă din care se va lucra ca un fel de cameră a știrilor digitale și distribuit ulterior pe canalele de interes ale fiecărui tip de public în parte.

Totodată, senatorii și deputații au validat și noii membri din partea partidelor parlamentare din Consiliile de Administrație ale Societății Române de Televiziune și Societății Române de Radiodifuziune.

În conducerea Radioului Public au fost aleși trei reprezentanți ai PSD, doi ai AUR și câte unul din partea PNL, USR și UDMR.

La TVR au fost validate câte două persoane de la PSD, AUR și PNL, iar din partea USR și UDMR câte un reprezentant.

Rador/FOTO Răzvan Ioan Dincă, președinte director general al SRR. Arhivă foto: Alexandru Dolea.