Creştinii ortodocşi şi greco-catolici îi sărbătoresc pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 noiembrie 2026, 08:44

Creştinii ortodocşi şi greco-catolici îi sărbătoresc astăzi pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil.

Aproximativ 1.500.000 de români îşi serbează onomastica.

Potrivit credinţei creştine, îngerii sunt fiinţe spirituale care au transmis în istoria biblică mesaje divine oamenilor.

Arhanghelul Mihail a condus poporul evreu spre Pământul Făgăduinţei, iar Gavriil este îngerul care a vestit naşterea Sfântului Ioan Botezătorul şi al lui Isus Hristos.

De sărbătoarea Sfinţilor Îngeri, Radio România Antena Satelor va transmite în direct Sfânta Liturghie de la Mănăstirea Radu Vodă din Bucureşti, începând cu ora 10:00.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)