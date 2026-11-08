Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » Creştinii ortodocşi şi greco-catolici îi sărbătoresc pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil

Creştinii ortodocşi şi greco-catolici îi sărbătoresc pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil

Creştinii ortodocşi şi greco-catolici îi sărbătoresc pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 noiembrie 2026, 08:44

Creştinii ortodocşi şi greco-catolici îi sărbătoresc astăzi pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil.

Aproximativ 1.500.000 de români îşi serbează onomastica.

Potrivit credinţei creştine, îngerii sunt fiinţe spirituale care au transmis în istoria biblică mesaje divine oamenilor.

Arhanghelul Mihail a condus poporul evreu spre Pământul Făgăduinţei, iar Gavriil este îngerul care a vestit naşterea Sfântului Ioan Botezătorul şi al lui Isus Hristos.

De sărbătoarea Sfinţilor Îngeri, Radio România Antena Satelor va transmite în direct Sfânta Liturghie de la Mănăstirea Radu Vodă din Bucureşti, începând cu ora 10:00.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Alexandru Rogobete: Vor fi introduse standarde nutriţionale stricte în spitale
Naţional vineri, 6 noiembrie 2026, 11:37

Alexandru Rogobete: Vor fi introduse standarde nutriţionale stricte în spitale

Calitatea hranei primite de pacienţi va fi reglementată printr-un ordin de ministru obligatoriu, menit să elimine discrepanţele majore dintre...

Alexandru Rogobete: Vor fi introduse standarde nutriţionale stricte în spitale
Două noi piste de control pentru camioane, la punctele de trecere a frontierei între România şi Republica Moldova
Naţional vineri, 6 noiembrie 2026, 11:05

Două noi piste de control pentru camioane, la punctele de trecere a frontierei între România şi Republica Moldova

Poliţia de Frontieră Română şi Autoritatea Vamală Română, împreună cu autorităţile din Republica Moldova, au decis deschiderea a două...

Două noi piste de control pentru camioane, la punctele de trecere a frontierei între România şi Republica Moldova
Prima dintre cele două unităţi ale Centralei nucleare de la Cernavodă a fost repornită la aproape patru luni de când fusese oprită
Naţional vineri, 6 noiembrie 2026, 07:28

Prima dintre cele două unităţi ale Centralei nucleare de la Cernavodă a fost repornită la aproape patru luni de când fusese oprită

Prima dintre cele două unităţi ale Centralei nucleare de la Cernavodă a fost repornită la aproape patru luni de când fusese oprită din cauza...

Prima dintre cele două unităţi ale Centralei nucleare de la Cernavodă a fost repornită la aproape patru luni de când fusese oprită
Noi ameninţări cu bombă au vizat aeroporturi din România şi din Europa
Naţional vineri, 6 noiembrie 2026, 07:26

Noi ameninţări cu bombă au vizat aeroporturi din România şi din Europa

Noi ameninţări cu bombă au vizat aeronave pe aeroportul Otopeni, a anunţat aseară Serviciul Român de Informaţii, iar Uniunea Europeană are...

Noi ameninţări cu bombă au vizat aeroporturi din România şi din Europa
Naţional vineri, 6 noiembrie 2026, 07:22

România va înregistra creştere economică anul viitor, a declarat premierul Luca Niculescu

România va înregistra creştere economică anul viitor, a declarat optimist aseară premierul Luca Niculescu. El a spus că mizează pe un plan...

România va înregistra creştere economică anul viitor, a declarat premierul Luca Niculescu
Naţional vineri, 6 noiembrie 2026, 06:25

Măsuri ale Ministerului Sănătăţii privind activitatea ambulatoriilor din spitalele publice

Ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a dispus controale extinse în ambulatoriile de specialitate ale spitalelor publice, după...

Măsuri ale Ministerului Sănătăţii privind activitatea ambulatoriilor din spitalele publice
Naţional joi, 5 noiembrie 2026, 11:10

A fost amânată judecarea solicitării lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv

Călin Georgescu a fost adus în această dimineaţă la Tribunalul Bucureşti, unde urma să se judece solicitarea sa de înlocuire a arestului...

A fost amânată judecarea solicitării lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv
Naţional joi, 5 noiembrie 2026, 11:09

Ministrul muncii Florin Manole: Pensiile românilor vor creşte de la începutul anului viitor

Pensiile românilor vor creşte de la începutul anului viitor, urmând ca în perioada următoare să se stabilească exact procentul cu care...

Ministrul muncii Florin Manole: Pensiile românilor vor creşte de la începutul anului viitor