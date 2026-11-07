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(AUDIO) Iași: Podurile peste Prut, esențiale pentru dezvoltarea relațiilor comerciale dintre România și Republica Moldova

(AUDIO) Iași: Podurile peste Prut, esențiale pentru dezvoltarea relațiilor comerciale dintre România și Republica Moldova

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 noiembrie 2026, 11:09

Construirea podurilor peste Prut și realizarea inter-conectivității rutiere dintre România și Republica Moldova este esențială pentru dezvoltarea relațiilor comerciale dintre cele două țări.

Afirmația a fost făcută la Iași de președintele Camerei de Comerț a Republicii Moldova, Sergiu Harea, în contextul participării la Târgul ” Fabricat în Moldova” și la Forumul investițional România – Republica Moldova.

El a mulțumit Guvernului de la București pentru lansarea proiectelor privind construirea a 4 poduri peste granița naturală, respectiv cele de la Ungheni, Bumbăta – Leova , Falciu – Leca și Răducăneni –Bărboieni.

Sergiu Harea: Construim poduri, pentru că, am zis, de cifra de afaceri. Câteodată, creșterea se blochează, pentru că nu avem conexiuni. Dacă nu avem conexiuni și se stă cu tirul în vamă 3-4 zile, atunci te gândești: mai facem afaceri? Iată, pentru acest lucru vreau să aduc mulțumiri Guvernului României, pentru că construiește aceste patru poduri, acesta de la Ungheni, sperăm anul acesta sau anul viitor să-l avem, pentru a intensifica comerțul, a crește traficul de produse fabricate în Republica Moldova dar și în România pentru noi.

În perioada interbelică, Prutul era traversat de 27 de poduri. După al doilea Război Mondial au mai rămas funcționale doar două: cele de la Holboca – Ungheni și Fălciu – Cantemir. Până în 1980 au mai fost construite încă 5 poduri respectiv Galați – Giurgulești,  Albița – Leușeni, Sculeni, Oancea – Cahul și Stânca – Costești. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

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