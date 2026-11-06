(AUDIO) British Council intenționează să reia cursurile de limba engleză la Iași începând de anul viitor

British Council intenționează să reia cursurile de limba engleză la Iași începând de anul viitor.

Anunțul a fost făcut de directorul instituției pentru România și Bulgaria, Abdi Hassan, prezent la ceremonia Advantage, organizată, astăzi, la Palatul Braunstein din Iași.

Evenimentul a reunit peste 40 de parteneri educaționali din regiunea Moldovei, cărora le-a fost recunoscută contribuția la pregătirea elevilor pentru examenele Cambridge English. Abdi Hassan a precizat că British Council a organizat, anul trecut, aproximativ 30.000 de examene în România și a instruit peste 4.000 de profesori de limba engleză.

El a subliniat, însă, că accesul la educația în limba engleză rămâne inegal între marile orașe și comunitățile mai mici sau rurale.

Abdi Hassan: O parte fundamentală a activității British Council este educația. Ne ocupăm de cultură și educație, iar în domeniul educației, în special, am organizat aproximativ 30.000 de examene în România anul trecut.

Aceste examene ne ajută să ajungem în întreaga regiune a Moldovei. Nu putem acoperi toate localitățile, de aceea colaborările cu partenerii sunt importante. Astăzi avem alături de noi peste 40 de parteneri din această regiune.

Educația în limba engleză este esențială pentru dezvoltarea unei țări, deoarece le oferă tinerilor sprijin și acces la calificări britanice, recunoscute la nivel internațional. Anul trecut am instruit în România peste 4.000 de profesori, atât în ceea ce privește limba engleză, cât și pedagogia.

România ocupă o poziție interesantă. Potrivit site-ului English Proficiency, care evaluează nivelul de cunoaștere a limbii engleze în diferite țări, România se află pe locul al șaselea la nivel mondial în ceea ce privește competențele de limba engleză ale adulților. Acest rezultat se înregistrează însă în principal în marile orașe, precum București, Iași, Cluj, Timișoara și Craiova. Nivelul este mult mai scăzut în orașele mici și în mediul rural.

În perioada următoare ne vom concentra pe două direcții. Prima este extinderea accesului la educația în limba engleză și la calificări în întreaga Românie. Ne propunem să reluăm cursurile de limba engleză la Iași începând de anul viitor și să continuăm extinderea acestor oportunități.

A doua direcție este incluziunea. Ne dorim să contribuim la crearea unui mediu incluziv în România. Am realizat primul studiu de analiză din România privind domeniul artelor și dizabilitatea. Una dintre direcțiile pe care le urmărim este crearea unui cadru coerent pentru dezvoltarea acestui domeniu, cu sprijinul sectorului de profil și sub coordonarea Ministerului Culturii.

În ceea ce privește incluziunea în educație, am realizat și un studiu la care au participat aproximativ 1.500 de profesori, pentru a analiza situația elevilor vulnerabili din România. Constatăm în mod constant că elevii aflați în situații de vulnerabilitate au rezultate școlare mai slabe în diferite regiuni ale țării.

Alexandra Râlea, Head of Sales and Account Management, a declarat că elevii din România se numără printre cei cu cele mai bune rezultate la proba de Writing din cadrul examenelor Cambridge. Ea a subliniat că inteligența artificială ar trebui să fie un instrument de sprijin pentru profesori, nu un înlocuitor al acestora:

Alexandra Râlea: Noi încercăm să susținem profesorii de limba engleză prin diferite oportunități de dezvoltare profesională, de aceea organizăm frecvent diferite ateliere. Încercăm ca inteligența artificială să fie un suport și să asiste la predarea la clasă și nu să înlocuiască. Elevii din România au printre cele mai bune rezultate la proba de writing la limba engleză, în ceea ce privește examenele Cambridge.

La rândul său, Ovidiu Leonte, trainer pentru examinatorii IELTS din România și coordonator al examinatorilor Cambridge din regiunea Moldovei, a explicat că interesul pentru certificările internaționale este în creștere.

Elevii le folosesc pentru admiterea la universități din străinătate, obținerea unor burse sau angajare, dar și pentru echivalarea probei de competențe lingvistice de la Bacalaureat.

Ovidiu Leonte: În special în România avem semnale cum că nu doar interesul și deci gradul de înscriere la examene a crescut, dar și rezultatele noastre s-ar părea că sunt printre cele mai mari din zonă. Ei dau examenele Cambridge, în primul rând ca să ajungă la niște universități în străinătate, pentru burse, unii chiar pentru angajări, IELTS pentru emigrat, dar dau și pentru a echivala acea probă de competențe lingvistice la Bacalaureat. Și acolo, sigur, ei pot da orice examen internațional sau pot susține proba de stat, nu-i nicio problemă. Ei bine, aici avem și profesori universitari care se supun acelorași reguli și anume, chiar dacă ai trecut examenele cu brio, în fiecare an al carierei tale, până la pensie și după pensie, dai din nou testare.

British Council este prezent în România de 88 de ani și are în prezent birouri în București, Iași și Cluj-Napoca.

(Radio Iași/ Raluca Cebere/ FOTO radioiasi.ro)