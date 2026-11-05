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(FOTO/ AUDIO) O carte despre gândurile copiilor afectați de cancer a fost lansată la cea de-a treia ediție a terapiei prin artă de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași

(FOTO/ AUDIO) O carte despre gândurile copiilor afectați de cancer a fost lansată la cea de-a treia ediție a terapiei prin artă de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași
5 noiembrie 2026, 18:02

Cea de-a treia ediție a terapiei prin artă organizată pentru micii pacienții ai secției de Oncologie a Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași s-a închieat cu lansarea unei cărți. Volumul întitulat „De la copii la copii” conține gânduri ale copiilor bolnavi de cancer.

Psihoterapeutul Anca-Marina Sâiu a declarat că nu este o carte despre suferință și boală, ci una despre prietenie în care au fost detaliate gândurile copiilor care au trecut prin respectiva secție: Această carte a adunat, de la toți copiii care au participat, mesaje, desene, încurajări, pentru alți copii care trec prin situații dificile, care sunt internați în toate spitalele din România și este o carte plină de culoare și de bucurie. Nu este o carte despre boală, este o carte despre prietenie. În această carte, ce ne-am dorit foarte mult este ca acești copii minunați să poată transmite altor copii că-i înțeleg, că știu prin ce trec, că știu că le este greu, dar că nu sunt singuri. Copii vor găsi în carte mesaje de genul „nu ești singur”, că „ ai voie să întrebi orice”, exerciții de respirație, o poțiune de curaj, superputerile pe care le au până la urmă, motive să zâmbești. Motive mici, dar care sunt importante și uneori se uită.

Ea a mai adăugat că, alături de studenții Universității Naționale de Artă „George Enescu” din Iași, au fost organizate mai multe ateliere de teatru, muzică, arte vizuale, sculptură și pictură, la care au participat copii internați.

În holul spitalului a fost organizată și o expoziție de pictură cu materialele micuților prin intermediul cărora ei și-au exprimat emoțiile.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

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