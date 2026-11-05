(AUDIO) Tragedie în Bacău: Două persoane au murit într-un incendiu izbucnit la o locuință

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2026, 11:25

Două persoane și-au pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit în această dimineață la o locuință din satul Lespezi, comuna Gârleni, din județul Bacău.

Victimele au fost găsite carbonizate în interiorul casei, de către pompierii care au venit să stingă focul, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, Ancuța Socaci.

Ancuța Socaci: La locul evenimentului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, precum și o autospecială de stingere din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Buhuși. Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați, la nivelul locuinței. Din nefericire, în interior au fost identificate două persoane carbonizate: un bărbat și o femeie, cu vârste de aproximativ 72, respectiv 59 de ani. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind flacără – foc deschis în spații închise.

(Radio Iași/ Gabriel Pop/ FOTO ISU BC)