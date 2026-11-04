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Ministrul Sănătăţii cere demisia managerului Institutului de Psihiatrie Socola din Iaşi

Ministrul Sănătăţii cere demisia managerului Institutului de Psihiatrie Socola din Iaşi

Publicat de letitia, 4 noiembrie 2026, 19:49

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, cere demisia managerului Institutului de Psihiatrie Socola din Iaşi, după ce a citit raportul preliminar făcut de Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii.

Constatările indică nereguli grave, iar oficialul afirmă că a fost indus în eroare de conducerea spitalului.

Alexandru Rogobete: Din datele preliminare pe care le am în momentul de faţă, lucrurile arată foarte rău. Cu siguranţă, doamna manager va pleca de acolo în momentul în care voi vedea raportul final. Din primele două pagini ale raportului îmi este suficient să-i cer public demisia. Am fost induşi în eroare de doamna manager şi asta mi se pare extraordinar de grav. Înseamnă că în saloane sunt ploşniţe, înseamnă că, de fapt, procedurile pentru dezinsecţie nu au fost respectate, înseamnă că adevărul a fost ascuns, un lucru pe care eu nu-l accept.

La finalul lunii trecute, ministrul Rogobete a spus, într-o postare online, că managementul spitalului a reacţionat corespunzător, prin evacuarea şi dezinsecţia pavilionului afectat şi că Inspecţia Sanitară de Stat a fost trimisă pentru un control general, pentru a verifica respectarea tuturor normelor de igienă.

(RRA/Foto – imagine ilustrativă radioiasi.ro)

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