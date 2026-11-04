(FOTO/ AUDIO) Fostul consilier prezidențial Iulian Fota despre victoria democraților în alegerile din Statele Unite, în cadrul unui forum la Iași
4 noiembrie 2026, 16:45
Victoria democraților în alegerile pentru Congresul Statelor Unite ale Americii ar putea fi benefică pentru securitatea României și a Republicii Moldova, este de părere fostul consilier prezidențial Iulian Fota.
Prezent astăzi la Iași, la Forumul Regional „Conectăm Moldova”, el a mai precizat că noul Congres al Statelor Unite ar putea adopta o atitudine pro-ucraineană și astfel ar putea determina o înghețare a conflictului din Ucraina:
Referindu-se la conflictul din Orientul Mijlociu, fostul consilier prezidențial, Iulian Fota, a declarat că un Congres majoritar Democrat l-ar putea influența pe președintele Donald Trump să retragă Statele Unite din război, ceea ar putea însemna și reluarea schimburilor comerciale prin Strâmtorile Ormuz și Bab el-Mandeb:
((Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)