(FOTO/ AUDIO) Fostul consilier prezidențial Iulian Fota despre victoria democraților în alegerile din Statele Unite, în cadrul unui forum la Iași

Victoria democraților în alegerile pentru Congresul Statelor Unite ale Americii ar putea fi benefică pentru securitatea României și a Republicii Moldova, este de părere fostul consilier prezidențial Iulian Fota.

Prezent astăzi la Iași, la Forumul Regional „Conectăm Moldova”, el a mai precizat că noul Congres al Statelor Unite ar putea adopta o atitudine pro-ucraineană și astfel ar putea determina o înghețare a conflictului din Ucraina:

Referindu-se la conflictul din Orientul Mijlociu, fostul consilier prezidențial, Iulian Fota, a declarat că un Congres majoritar Democrat l-ar putea influența pe președintele Donald Trump să retragă Statele Unite din război, ceea ar putea însemna și reluarea schimburilor comerciale prin Strâmtorile Ormuz și Bab el-Mandeb:

((Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)