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MAI: Intervenţie în Marea Neagră pentru salvarea a şapte marinari după ce un remorcher s-a scufundat

MAI: Intervenţie în Marea Neagră pentru salvarea a şapte marinari după ce un remorcher s-a scufundat

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 noiembrie 2026, 07:22

Structurile Ministerului Afacerilor Interne intervin pentru salvarea a şapte marinari, cetăţeni turci, aflaţi la bordul unui remorcher care s-a scufundat în Marea Neagră, în apropierea localităţii Neptun.

‘Remorcherul Ayaz Bey, sub pavilion turcesc, a transmis, în jurul orei 04:20, un mesaj internaţional de primejdie (MAYDAY), după ce a intrat în coliziune cu nava Mentor, sub pavilion Antigua şi Barbuda’, informează Biroul de presă al MAI.

Potrivit informaţiilor preliminare, remorcherul Ayaz Bey, împreună cu remorcherul Ramazan Bey, efectua o operaţiune de remorcare a navei Mentor, avariată anterior în apele ucrainene, în apropierea portului Odesa, cu destinaţia Turcia. Nava remorcată nu avea echipaj la bord.

‘În cursul nopţii, pe fondul condiţiilor meteorologice nefavorabile, legăturile de remorcare s-au rupt. Ulterior, acestea au fost refăcute, însă remorcherul Ayaz Bey a intrat în coliziune cu nava remorcată şi s-a scufundat’, arată sursa citată.

Pentru salvarea celor şapte marinari au fost mobilizate două nave ale MAI, una aparţinând Poliţiei de Frontieră – Garda de Coastă şi cealaltă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.

La intervenţie participă şi nava Sar Ares a Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM).

Operaţiunea este coordonată de Centrul Maritim de Coordonare a Salvării (MRCC).

‘Intervenţia se desfăşoară în condiţii deosebit de dificile, din cauza vântului puternic şi a mării foarte agitate, care nu permit, în acest moment, utilizarea mijloacelor aeriene’, precizează MAI. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)

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