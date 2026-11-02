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România şi Republica Moldova îşi consolidează cooperarea în domeniul apărării

România şi Republica Moldova îşi consolidează cooperarea în domeniul apărării

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 noiembrie 2026, 11:50

România şi Republica Moldova îşi consolidează cooperarea în domeniul apărării.

Luca Niculescu: La doar câteva zile după vizita la Chişinău, am făcut astăzi, la Palatul Victoria, un nou pas concret pentru întărirea parteneriatului strategic dintre România şi Republica Moldova.

Oamenii de pe ambele maluri ale Prutului aşteaptă de la guverne acelaşi lucru: să le asigurăm securitatea.

Avem obiectivul comun de a consolida, de a adapta capabilităţile noastre de apărare la cerinţele şi provocările actuale, de a investi în industria noastră de apărare şi astfel să susţinem consolidarea bazei industriale şi tehnologice europene, prin proiecte şi achiziţii comune.

Am semnat acordul prin care ministerele apărării din cele două ţări vor deveni, în premieră, parteneri într-o achiziţie comună prin programul european SAFE, pentru proiectul „Platforme de transport auto – multifuncţionale, pe roţi”. Finanţarea oferită de programul SAFE reprezintă pentru noi o mare oportunitate de a ne proteja teritoriul şi cetăţenii.

Dimensiunea economică este la fel de importantă. Proiectul prevede realizarea în România a producţiei, integrării şi testării finale a platformelor IVECO, ceea ce înseamnă investiţii şi locuri de muncă în ţara noastră.

Vom continua să dezvoltăm această cooperare în beneficiul cetăţenilor noştri.

Mulţumesc tuturor celor implicaţi în realizarea acestui proiect!

(Rador/ pagina oficială de Facebook a premierului României, Luca Niculescu)

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