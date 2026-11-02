(AUDIO) Au început Zilele Bibliotecii Centrale Universitare din Iași. Patru zile de evenimente dedicate lecturii și culturii

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 noiembrie 2026, 12:15



Au început Zilele Bibliotecii Centrale Universitare din Iași.

Timp de patru zile vor avea loc cluburi de lectură, ateliere, lansări de carte, ateliere, expoziții și un spectacol-lectură, evenimentul servind ca spațiu de dialog între bibliotecari, cadre didactice, cercetători, studenți și cititori, a spus directorul instituției, Ioan Milică.

Ioan Milică: Vă invităm între 2 și 6 noiembrie, la Zilele Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”. Ediția din acest an este ”Sala de lectură”. Îi așteptăm pe toți cei care vor să ne cunoască biblioteca, una dintre cele mai mari din România, să participe la evenimentele noastre, pentru că avem un calendar foarte bogat de activități, de la lansări de carte, expoziții și spectacole, până la întâlniri cu profesori și studenți.

Directorul BCU a mai adăugat că numărul de persoane care accesează platforma online a bibliotecii este de aproximativ 2 milioane, iar fondul de carte se ridică la 2,5 milioane de exemplare.

Ioan Milică: Suntem la pragul de a atinge două milioane de cititori virtuali pe an și îmi doresc ca numărul cititorilor care accesează resursele electronice digitale ale bibliotecii să depășească acest prag simbolic. În prezent, fondul de carte al bibliotecii este de 2,5 milioane de exemplare, cu o istorie a cărții acoperită pe o durată de aproximativ o mie de ani.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)