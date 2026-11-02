Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Au început Zilele Bibliotecii Centrale Universitare din Iași. Patru zile de evenimente dedicate lecturii și culturii

(AUDIO) Au început Zilele Bibliotecii Centrale Universitare din Iași. Patru zile de evenimente dedicate lecturii și culturii

(AUDIO) Au început Zilele Bibliotecii Centrale Universitare din Iași. Patru zile de evenimente dedicate lecturii și culturii

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 noiembrie 2026, 12:15


Au început Zilele Bibliotecii Centrale Universitare din Iași.

Timp de patru zile vor avea loc cluburi de lectură, ateliere, lansări de carte, ateliere, expoziții și un spectacol-lectură, evenimentul servind ca spațiu de dialog între bibliotecari, cadre didactice, cercetători, studenți și cititori, a spus directorul instituției, Ioan Milică.

Ioan Milică: Vă invităm între 2 și 6 noiembrie, la Zilele Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”. Ediția din acest an este ”Sala de lectură”. Îi așteptăm pe toți cei care vor să ne cunoască biblioteca, una dintre cele mai mari din România, să participe la evenimentele noastre, pentru că avem un calendar foarte bogat de activități, de la lansări de carte, expoziții și spectacole, până la întâlniri cu profesori și studenți.

Directorul BCU a mai adăugat că numărul de persoane care accesează platforma online a bibliotecii este de aproximativ 2 milioane, iar fondul de carte se ridică la 2,5 milioane de exemplare.

Ioan Milică: Suntem la pragul de a atinge două milioane de cititori virtuali pe an și îmi doresc ca numărul cititorilor care accesează resursele electronice digitale ale bibliotecii să depășească acest prag simbolic. În prezent, fondul de carte al bibliotecii este de 2,5 milioane de exemplare, cu o istorie a cărții acoperită pe o durată de aproximativ o mie de ani.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Vaslui: Eveniment cultural public – Expoziția “MAGIA LUTULUI”
Prim plan luni, 2 noiembrie 2026, 11:10

Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Vaslui: Eveniment cultural public – Expoziția “MAGIA LUTULUI”

Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Vaslui are plăcerea de a vă invita la evenimentul cultural public – expoziția „Magia lutului”, care...

Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Vaslui: Eveniment cultural public – Expoziția “MAGIA LUTULUI”
Un nou produs de brand la Palatul Culturii din Iași: „Ciocolata IASSY 1925”
Prim plan luni, 2 noiembrie 2026, 10:56

Un nou produs de brand la Palatul Culturii din Iași: „Ciocolata IASSY 1925”

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași anunță lansarea unui nou produs de brand la Palatul Culturii din Iași: „Ciocolata IASSY 1925”,...

Un nou produs de brand la Palatul Culturii din Iași: „Ciocolata IASSY 1925”
Conferința internațională Creativitatea în era algoritmilor: cum modelează tehnologiile digitale cogniția, la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași
Prim plan luni, 2 noiembrie 2026, 10:45

Conferința internațională Creativitatea în era algoritmilor: cum modelează tehnologiile digitale cogniția, la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași

Institutul de Cercetare Multidisciplinară în Artă (ICMA) din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” (UNAGE) din Iași...

Conferința internațională Creativitatea în era algoritmilor: cum modelează tehnologiile digitale cogniția, la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași
(AUDIO) Șase locuințe pentru adulții cu dizabilități din Vaslui vor fi transformate în centre de pregătire pentru viață independentă
Prim plan luni, 2 noiembrie 2026, 10:09

(AUDIO) Șase locuințe pentru adulții cu dizabilități din Vaslui vor fi transformate în centre de pregătire pentru viață independentă

Autoritățile din județul Vaslui reorganizează șase locuințe pentru adulții cu dizabilități din comunele Oltenești și Găgești în centre...

(AUDIO) Șase locuințe pentru adulții cu dizabilități din Vaslui vor fi transformate în centre de pregătire pentru viață independentă
Prim plan luni, 2 noiembrie 2026, 10:00

(AUDIO) Bacău: Intervenții în desfășurare la Ciobănuș pentru dezafectarea podului prăbușit de pe DN 12A

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași continuă lucrările de dezafectare a podului de pe DN 12A, din Ciobănuș, județul Bacău,...

(AUDIO) Bacău: Intervenții în desfășurare la Ciobănuș pentru dezafectarea podului prăbușit de pe DN 12A
Prim plan luni, 2 noiembrie 2026, 09:44

Peste 200 de percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe din ţară, în cadrul operaţiunii Jupiter

Peste 200 de percheziţi au loc astăzi în Bucureşti şi în mai multe judeţe din ţară, în cadrul operaţiunii Jupiter. Acţiunea de amploare...

Peste 200 de percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe din ţară, în cadrul operaţiunii Jupiter
Prim plan luni, 2 noiembrie 2026, 09:33

Accident rutier pe șoseaua Bucium, în municipiul Iași. Trei persoane vor fi transportate la spital

În urma unui apel primit prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, Dispeceratul Integrat ISU–SMURD–SAJ Iași a fost sesizat...

Accident rutier pe șoseaua Bucium, în municipiul Iași. Trei persoane vor fi transportate la spital
Prim plan luni, 2 noiembrie 2026, 09:32

Evenimente de excepție la 70 de ani de la primul spectacol din istoria Operei Iași

Opera Națională Română din Iași va aniversa, pe 3 noiembrie, 70 de ani de la primul spectacol din istoria teatrului liric ieșean. Pentru a...

Evenimente de excepție la 70 de ani de la primul spectacol din istoria Operei Iași