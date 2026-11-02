Un nou produs de brand la Palatul Culturii din Iași: „Ciocolata IASSY 1925”

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 noiembrie 2026, 10:56

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași anunță lansarea unui nou produs de brand la Palatul Culturii din Iași: „Ciocolata IASSY 1925”, inspirată de fastul anului 1925 – momentul în care maiestuosul edificiu proiectat de arhitectul I.D. Berindey și-a deschis porțile.

Îmbinând elemente de istorie și rafinament, noul suvenir reprezintă, totodată, o călătorie senzorială în perioada interbelică, remarcându-se prin ingrediente premium – o selecție fină de cacao aromată în trei sortimente: ciocolată cu lapte, ciocolată neagră, ciocolată albă, într-un design de colecție.

Ambalajul și forma tabletei preiau elemente din arhitectura grandioasă a Palatului Culturii, clădire simbol a Moldovei: „Venim și aplicăm o viziune nouă: muzeul nu mai trebuie să însemne doar un loc în care intri, privești și pleci, ci un spațiu viu în care oamenii își doresc cu adevărat să rămână și să plece cu un produs. Palatul Culturii și Iașul au un nou produs de brand: Ciocolata Iassy 1925. Un produs dulce care aduce gust, bucurie plecând de la patrimoniu, istorie și un loc de poveste”, afirmă dr. Alexandru Constantin Chituță, manager al Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Parte din noua strategie de marketing cultural de la Palatul Culturii, care își propune să apropie publicul de cultură prin metode contemporane, adaptate pentru toate generațiile, „Ciocolata Iassy 1925” continuă seria de suveniruri reprezentative pentru Iași și Palatul Culturii, după recent lansata gamă de parfumuri proprii, intitulate „Regina” și „Regalis”.

Suvenirurile personalizate și experiențele interactive fac parte integrantă din vizită, completând expoziții de anvergură internațională, care aduc în centrul atenției nume precum Giotto, Dürer sau Klimt. Noua strategie include și elemente de digitalizare și comunicare dinamică, o prezență online activă, axată pe rețelele sociale moderne, pentru a capta interesul publicului tânăr.

„A fost o provocare și o plăcere deosebită să lucrăm alături de Palatul Culturii din Iași, și să lansăm împreună o ciocolată suvenir, o tabletă bean-to-bar/ de-la-bobul-de-cacao-la-tabletă, realizată după unele dintre cele mai apreciate rețete proprii, acum purtând numele orașului nostru. Acum ai ocazia să iei cu tine acasă și să oferi un suvenir delicios, cu imaginea unei clădiri emblematice pentru Iași”, afirmă Emanuel Vârgă, reprezentantul Capuchin Coffee Roasters.

Produsă la Iași, cadou ideal pentru turiști și localnici deopotrivă, „Ciocolata Iassy 1925” va fi disponibilă exclusiv în cadrul magazinului de suveniruri de la Palatul Culturii din Iași, începând de miercuri 4 noiembrie 2026, la prețul de 29 de lei.