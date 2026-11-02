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Conferința internațională Creativitatea în era algoritmilor: cum modelează tehnologiile digitale cogniția, la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași

Conferința internațională Creativitatea în era algoritmilor: cum modelează tehnologiile digitale cogniția, la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 noiembrie 2026, 10:45

Institutul de Cercetare Multidisciplinară în Artă (ICMA) din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” (UNAGE) din Iași organizează, în perioada 9–10 noiembrie 2026, conferința internațională Creativitatea în era algoritmilor: cum modelează tehnologiile digitale cogniția.

Evenimentul se va desfășura în Sala „Eduard Caudella” – Rectorat UNAGE (Casa Balș) și va reuni cercetători, cadre didactice, artiști și doctoranzi din România, Republica Moldova și Spania, din domenii diverse: arte, medicină, inginerie și științe socio-umane.

Aflată la a patra ediție, conferința propune o abordare interdisciplinară a transformărilor pe care tehnologiile digitale le produc în procesul de creație, în percepție și în dezvoltarea cunoașterii.

Relația dintre creativitate și sistemele algoritmice va fi analizată din perspective complementare, facilitând un dialog direct între cercetarea artistică și cea științifică.

Prin diversitatea domeniilor reprezentate, evenimentul încurajează schimbul de idei și experiențe privind utilizarea tehnologiilor digitale în artă, educație și cercetare. Conferința răspunde astfel unei provocări contemporane majore, subliniind rolul tehnologiilor emergente în dezvoltarea flexibilității cognitive și a gândirii creative.

Invitați speciali ai conferinței sunt:

 

  • Sorin Costreie, Ministrul Educației și Cercetării;
  • Andrei Alexandru, Președintele Autorității Naționale pentru Cercetare;
  • Eva Sánchez Martínez, cercetător, Universidad Complutense de Madrid;
  • Alejandro Romero Hernández, Prodecan pentru Relații Externe, Cercetare și Transfer
    Tehnologic, Universidad Complutense de Madrid / cercetător asociat la Harvard University;

Programul celor două zile include prelegeri ale invitaților speciali, comunicări științifice, o secțiune dedicată doctoranzilor, precum și o masă rotundă axată pe formularea concluziilor și identificarea de noi direcții de colaborare interdisciplinară.

Coordonator conferință: cercetător științific dr. Mirela Ștefănescu

Parteneri instituționali: Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași;

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași; Universitatea de Arte din Târgu Mureș;
Asociația Secția de Coregrafie; Ministerul Culturii; Printorini, Restaurant Traian.

Parteneri media: Radio Iași, Radio România Cultural, TVR Iași, Iași TV Life, Revista Timpul.

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