Ministerul Finanţelor lansează cea de-a 11-a ediţie Fidelis din acest an

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 noiembrie 2026, 06:45

Ministerul Finanţelor lansează săptămâna aceasta, pe 6 noiembrie, cea de-a 11-a ediţie Fidelis din acest an, cu dobânzi neimpozabile de până la 7,75% la titlurile de stat în lei şi de până la 6,60% la cele în euro.

Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi de 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1000 de euro. (Rador/ FOTO Ministerul Finanțelor)