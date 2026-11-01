Vaccinarea antigripală, în scădere cu 30% față de aceeași perioadă din 2025

Publicat de Andreea Drilea, 1 noiembrie 2026, 08:56

Numărul românilor care s-au vaccinat antigripal până la finalul săptămânii trecute este cu mult mai mic față de aceeași perioadă a anului trecut. Bilanțul de până acum al acestui sezon rece a ajuns la 23 de îmbolnăviri.

Reporter: Cristian Bâcâin – Vaccinarea antigripală a scăzut anul acesta cu aproape 30% față de aceeași perioadă din 2025. Până la finalul săptămânii trecute se imunizaseră aproximativ 500.000 de persoane.

O explicație a acestei scăderi este și faptul că la începutul campaniei antigripale din țara noastră serurile s-au epuizat și nu au mai fost găsite în farmacii.

Ministerul Sănătății a anunțat că la jumătatea lunii noiembrie este estimată o nouă livrare, de aproximativ 500.000 de doze, pentru continuarea campaniei.

În același timp, în ultima săptămână au fost raportate aproape 79.000 de infecții respiratorii, în ușoară scădere față de săptămâna anterioară, și opt cazuri de gripă. Iar bilanțul de până acum al sezonului rece a ajuns la 23 de îmbolnăviri de gripă confirmate.

Vaccinarea este una dintre cele mai importante măsuri de prevenire a gripei și a complicațiilor asociate acesteia, în special în cazul persoanelor vulnerabile.

În România sunt autorizate patru vaccinuri antigripale, două pentru copiii, adolescenți și persoane de peste 60 de ani, pentru acestea stocurile sunt suficiente, și două injectabile pentru restul populației, care au fost consumate în mare parte și pentru care se așteaptă completarea stocurilor.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro