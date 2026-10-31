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CNAS: platformă online privind programele naţionale de sănătate

CNAS: platformă online privind programele naţionale de sănătate

Publicat de Andreea Drilea, 31 octombrie 2026, 08:20

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate lansează o platformă online care permite urmărirea cheltuielilor şi a numărului de beneficiari din programele naţionale de sănătate. Vor putea fi identificate rapid şi furnizorii de servicii medicale, dar şi aceste servicii în funcţie de zona geografică.

Preşedintele CNAS, Larisa Mezinu-Bălan: Astăzi lansăm această platformă. Va exista un buton pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate care ne trimite la platformă şi e foarte interesant să vă uitaţi la Programul Naţional de Oncologie, să vedeţi acolo o creştere fenomenală odată cu implementarea Planului Naţional de Prevenire, Combatere şi Control şi ne bucurăm să putem să susţinem astăzi financiar inclusiv servicii conexe actului medical de psihooncologie şi de la 1 ianuarie sperăm noi să susţinem inclusiv serviciile de nutriţie.

La ora actuală, în cele 16 programe naţionale de sănătate curative gestionate de CNAS sunt înscrişi circa 1,8 milioane de pacienţi, iar bugetul total alocat în anul 2026 este de circa 14,7 miliarde de lei, adică aproape o cincime din cheltuielile pentru sănătate ale instituţiei.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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