Guvernul a aprobat modificarea mecanismului de calcul al sprijinului financiar acordat fermierilor afectaţi de seceta din 2025

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 octombrie 2026, 17:16

Guvernul a aprobat, în şedinţa de vineri, modificarea mecanismului de calcul al sprijinului financiar acordat fermierilor afectaţi de seceta din anul 2025, a anunţat Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

Potrivit unui comunicat al MADR, a fost adoptată Hotărârea pentru modificarea şi completarea HG nr. 751/2026 privind acordarea unui sprijin financiar de urgenţă în agricultură producătorilor agricoli din sectorul vegetal, pentru suprafeţele cultivate cu porumb şi/sau floarea-soarelui afectate de seceta pedologică manifestată în anul 2025.

‘Prezentul act normativ modifică HG nr. 751/2026 prin includerea unei definiţii unitare pentru indicatorul de calamitate ‘grad de afectare’, acesta reprezentând valoarea procentuală prevăzută în procesul-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor. De asemenea, Hotărârea revizuieşte art. 9 alin. (2), în vederea clarificării şi aplicării unitare a metodologiei de calcul. Astfel, sumele totale acordate unui beneficiar se stabilesc prin înmulţirea grantului pe hectar, obţinut potrivit prevederilor alin. (1), cu suprafaţa determinată de APIA în urma tuturor controalelor în IACS, din suprafaţa declarată în cererea de plată pentru anul 2025′, se arată în comunicat.

Reprezentanţii ministerului explică faptul că modificarea este necesară întrucât suprafaţa declarată de beneficiar în procesul-verbal poate fi diferită de cea determinată de APIA, iar utilizarea acesteia ca referinţă pentru calcularea sprijinului poate conduce la stabilirea cuantumului ajutorului prin raportare la o suprafaţă care nu corespunde suprafeţei confirmate prin verificările administrative efectuate de APIA.

Măsurile cuprinse în prezentul act normativ vizează compensarea tuturor pierderilor de venit rezultate direct din daunele aduse culturilor de floarea-soarelui şi porumb.

Cererile de acordare a sprijinului financiar de urgenţă depuse anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi menţin valabilitatea sub aspectul eligibilităţii, iar determinarea şi plata sumelor cuvenite beneficiarilor se realizează prin aplicarea formulei de calcul prevăzute la art. 9 alin. (2).

‘Am identificat o eroare în modul de calcul al despăgubirilor pentru secetă, respectiv aplicarea de două ori a procentului aferent gradului de calamitate. Am discutat cu întreaga conducere a APIA pentru a corecta urgent această situaţie şi pentru a veni cu o formulă de calcul corectă, care să permită plata cât mai rapidă a despăgubirilor către fermierii afectaţi. Este important ca sprijinul financiar să fie calculat corect, pe baza unor date verificate, iar fermierii să primească sumele cuvenite’, a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, citat în comunicat.

Astfel, modificările propuse asigură o bază de calcul obiectivă şi verificabilă, protejând bugetul de stat prin raportarea plăţilor la suprafeţe certe, determinate în IACS.

Actul normativ privind despăgubirile la secetă a fost corectat, iar formula de calcul a sprijinului financiar va asigura compensarea corectă a pierderilor înregistrate de fermieri, a transmis, pe 26 octombrie, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, pe pagina sa de Facebook.

‘Am corectat actul normativ privind despăgubirile la secetă, aşa cum le-am promis fermierilor! Am reparat eroarea legată de aplicarea gradului de calamitate şi am eliminat astfel calculul greşit prin care se aplica procent la procent. Formula de calcul a sprijinului financiar va asigura compensarea corectă a pierderilor înregistrate de fermieri. Foarte important: toate cererile depuse până acum rămân valabile. Banii se vor calcula şi se vor plăti folosind noua formulă, bazată pe suprafeţele verificate’, a notat Barbu.