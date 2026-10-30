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(AUDIO) Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va asigura plata celor 2.500 de burse sociale până la finalul anului

(AUDIO) Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va asigura plata celor 2.500 de burse sociale până la finalul anului

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 octombrie 2026, 16:15 / actualizat: 30 octombrie 2026, 17:47

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va asigura până la finalul acestui an fondurile necesare pentru achitarea celor 2.500 de burse sociale lunare.

Rectorul, Liviu-George Maha, a declarat că după data de 1 ianuarie se va reveni pe vechiul sistem, al acordării burselor sociale din fonduri europene.

Liviu George Maha: Vor fi peste 2.500 de beneficiari ai acestor burse sociale. Finanțarea acestor burse, a aceluiași număr de burse, se va face pe perioada lunilor octombrie-decembrie 2026, din fondul de burse alocat universității de către minister, respectiv din veniturile proprii ale universității pentru completare. Deci, 3 luni acoperă universitatea din fondul de burse, parțial de la buget, parțial din venituri proprii, urmând ca următoarele șase luni, ianuarie-iunie, acestea să fie finanțate din fonduri europene, similar cu ceea ce s-a întâmplat în prima parte a anului 2026.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

 

 

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