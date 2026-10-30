(AUDIO) Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va asigura plata celor 2.500 de burse sociale până la finalul anului

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 octombrie 2026, 16:15 / actualizat: 30 octombrie 2026, 17:47

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va asigura până la finalul acestui an fondurile necesare pentru achitarea celor 2.500 de burse sociale lunare.

Rectorul, Liviu-George Maha, a declarat că după data de 1 ianuarie se va reveni pe vechiul sistem, al acordării burselor sociale din fonduri europene.

Liviu George Maha: Vor fi peste 2.500 de beneficiari ai acestor burse sociale. Finanțarea acestor burse, a aceluiași număr de burse, se va face pe perioada lunilor octombrie-decembrie 2026, din fondul de burse alocat universității de către minister, respectiv din veniturile proprii ale universității pentru completare. Deci, 3 luni acoperă universitatea din fondul de burse, parțial de la buget, parțial din venituri proprii, urmând ca următoarele șase luni, ianuarie-iunie, acestea să fie finanțate din fonduri europene, similar cu ceea ce s-a întâmplat în prima parte a anului 2026.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)