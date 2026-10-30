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(AUDIO) Directorul Nova Apaserv Botoșani, Alin Cirimpei: Lucrările de modernizare a rețelei de alimentare cu apă sunt în grafic

(AUDIO) Directorul Nova Apaserv Botoșani, Alin Cirimpei: Lucrările de modernizare a rețelei de alimentare cu apă sunt în grafic

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 octombrie 2026, 17:46

În municipiul Botoșani, lucrările de modernizare a rețelei de alimentare cu apă sunt în grafic, anunță directorul Nova Apaserv, Alin Cirimpei.
Pentru această intervenție majoră sunt mobilizați peste 50 de muncitori și specialiști ai operatorului regional, care lucrează inclusiv pe timp de noapte.
Proiectul vizează înlocuirea a 14 vane critice, echipamente vechi de aproape 50 de ani care nu au beneficiat vreodată de mentenanță.
Sistarea serviciului afectează peste 70 de mii de consumatori din municipiile Botoșani și Dorohoi, orașele Bucecea și Flămânzi, precum și din 21-a de comune.
Apa ar urma să revină la parametri normali începând de duminică.
Sâmbătă, în intervalul 8:00 – 22:00, este prevăzută pornirea stației Cătămărăști, urmată de umplerea rețelei municipiului Botoșani și reluarea treptată a alimentării în celelalte unități administrativ-teritoriale.
Repunerea în funcțiune se va face etapizat, după finalizarea intervențiilor.
Directorul Nova Apaserv, Alin Cirimpei: Lucrările sunt în grafic. Din cele 14 vane, șapte au fost deja montate, celelalte șapte sunt în lucru. Ne așteptăm ca până diseară să fie toate montate. Un lucru îmbucurător este faptul că diseară deja vom avea apă tratată în orașul Bucecea și va fi pompată pe traseul Leorda-Dorohoi, iar localitățile vor simți din această seară presiune. Sper și am toată încrederea, cu ajutorul colegilor, că de duminică va fi apă în Botoșani. Pe viitor, vom putea reduce timpul de intervenție la avarii, vom putea sectoriza zonele la care intervenim, pierderile vor fi mult mai mici, iar disconfortul creat va fi, iarăși, mult mai mic și mai puțin resimțit de către consumatorii.
(Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO radioiasi.ro)
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