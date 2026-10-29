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Starea de alertă privind funcţionarea Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, prelungită cu 30 de zile

Starea de alertă privind funcţionarea Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, prelungită cu 30 de zile

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 octombrie 2026, 07:01

Starea de alertă privind funcţionarea Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă fost prelungită cu 30 de zile, printr-o hotărâre publicată aseară în Monitorul Oficial de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, pe fondul nivelului scăzut al Dunării şi al imposibilităţii repunerii în funcţiune a unităţilor 1 şi 2 în luna noiembrie.

Ministerul Energiei mai avertizează asupra riscului unor probleme în alimentarea cu electricitate la orele de vârf, iar Transelectrica poate recurge la creşterea producţiei, importuri sau reducerea consumului pentru menţinerea echilibrului sistemului energetic.

Transelectrica, alături de operatorii reţelelor de distribuţie şi producătorii de energie, a prezentat ieri, la o reuniune a Comandamentului Energetic, în perspectiva sezonului rece, prognozele de consum, capacităţile de producţie şi resursele disponibile, precum şi coordonarea sistemelor de electricitate şi gaze naturale.

Preţurile de referinţă la gaze naturale pe piaţă europeană au depăşit pragul de 100 de euro pe megawatt/oră, pentru prima dată după luna decembrie 2022, impulsionate de războiul din Orientul Mijlociu şi gradul redus de umplere a depozitelor în pragul iernii.

Securitatea provizionării cu energie iarna aceasta se numără şi printre temele reuniunii Consiliului Uniunii Europene pentru transporturi, telecomunicaţii şi energie, precum şi ale celei a Alianţei Nucleare, la care ministrul energiei, Dumitru Chisăliţă, participă astăzi la Luxemburg. (Rador/ FOTO nuclearelectrica.ro)

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