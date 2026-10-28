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Conexiuni autentice cu Cristina Spînu – Invitat, dr. Vasilica Toma, medic primar Pedodonție

Conexiuni autentice cu Cristina Spînu – Invitat, dr. Vasilica Toma, medic primar Pedodonție

Publicat de cristinaspinu, 28 octombrie 2026, 21:43


Sănătatea orală este o componentă esențială a stării noastre generale de bine, iar un zâmbet sănătos ne influențează direct încrederea în sine. 

 Mersul la dentist încă din copilărie este esențial pentru prevenirea cariilor dentare grave, monitorizarea dezvoltării maxilarelor și eliminarea definitivă a fricii de stomatolog la vârsta adultă.

La Conexiuni Autentice am discutat cu Vasilica Toma, medic primar Pedodonție, specialist Ortodonție și Ortopedie dento-facială, profesor universitar dr. la Facultatea de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ”Gr.T.Popa” Iași, despre cele mai importante reguli pentru o cât mai bună sănătate orală, în ce masură dieta noastră zilnică influentează sănătatea dinților și cât de importante sunt vizitele regulate la stomatolog.

Ascultați mai jos interviul integral realizat de Cristina Spînu cu medicul Vasilica Toma!

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