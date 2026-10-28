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Botoșani: Furnizarea căldurii și a apei calde, afectată de oprirea alimentării cu apă

Botoșani: Furnizarea căldurii și a apei calde, afectată de oprirea alimentării cu apă

Publicat de Andreea Drilea, 28 octombrie 2026, 13:55

Furnizarea agentului termic va fi afectată de întreruperea alimentării cu apă în perioada 29 octombrie-1 noiembrie. S.C. Modern Calor S.A. informează abonații că, în perioada 29 octombrie 2026, începând cu ora 22:00, și până la 1 noiembrie 2026, furnizarea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în municipiul Botoșani va fi afectată.

Situația este generată de întreruperea furnizării apei potabile de către S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, ca urmare a unor lucrări de intervenție la infrastructura critică de alimentare cu apă.

Întrucât funcționarea sistemului de termoficare depinde de alimentarea cu apă, pe durata întreruperii este posibil ca furnizarea agentului termic să nu funcționeze la parametrii optimi. Dacă situația tehnică o va impune, furnizarea ar putea fi oprită temporar în anumite zone din municipiul Botoșani.

Revenirea la parametrii normali se va face treptat, după repornirea alimentării cu apă și stabilizarea presiunii în rețea, astfel încât momentul efectiv poate diferi de la o zonă la alta.

S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani anunță că furnizarea apei va fi sistată în perioada 29–31 octombrie 2026, pentru înlocuirea unei vane defecte de pe aducțiunea de apă brută Bucecea–Cătămărești și executarea unor lucrări importante în rețeaua de alimentare a municipiului Botoșani.

Oprirea este programată să înceapă joi, 29 octombrie 2026, la ora 22:00, iar reluarea alimentării este prevăzută pentru sâmbătă, 31 octombrie 2026. Intervenția vizează zona alimentată din sursa Siret, respectiv 23 de unități administrativ-teritoriale: municipiile Botoșani și Dorohoi, orașele Bucecea și Flămânzi, precum și comunele Bălușeni, Brăești, Broscăuți, Copălău, Corlăteni, Corni, Coșula, Cristești, Curtești, Frumușica, Leorda, Mihai Eminescu, Răchiți, Roma, Stăuceni, Șendriceni, Unțeni, Văculești și Vorona.

Principala intervenție constă în înlocuirea unei vane DN 1000 de pe conducta de apă brută, în zona Bărbălăteni–Bucecea. Vana este defectă și trebuie înlocuită pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță a aducțiunii.

În același interval vor fi executate lucrări de înlocuire a altor 11 vane din rețeaua municipiului Botoșani, vor fi remediate avarii și vor fi spălate/dezinfectate rezervoarele de apă potabilă, cu o capacitate de 10.000 de metri cubi fiecare.

Oprirea generală permite concentrarea mai multor intervenții într-o singură perioadă, evitând alte întreruperi programate pentru executarea acelorași lucrări. În plus, înlocuirea vanelor va permite izolarea mai rapidă a unor sectoare în cazul avariilor, reducând pe viitor impactul asupra consumatorilor.

S.C. Nova Apaserv S.A. recomandă populației să își constituie rezervele necesare de apă pentru băut, gătit și igienă înainte de joi, 29 octombrie, ora 22:00.

(Radio Iaşi/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

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