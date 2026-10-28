Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » DNA: Primarul din Slănic Moldova – prins în flagrant când primea 6.000 de euro mită

DNA: Primarul din Slănic Moldova – prins în flagrant când primea 6.000 de euro mită

DNA: Primarul din Slănic Moldova – prins în flagrant când primea 6.000 de euro mită

Publicat de Andreea Drilea, 28 octombrie 2026, 14:09

UPDATE – PSD Bacău a decis excluderea din partid a primarului orașului Slănic Moldova, Benone Moraru, după ce DNA a declanșat acțiunea penală împotriva sa pentru luare de mită.

Organizația județeană se delimitează ferm de practicile descrise de procurori și susține că activitatea administrativă trebuie să servească exclusiv intereselor cetățenilor.

Totodată, PSD Bacău subliniază că edilul beneficiază de prezumția de nevinovăție și își poate susține apărarea în instanță.

Potrivit DNA, Moraru ar fi primit 21.000 de euro în două tranșe, în legătură cu un contract pentru lucrări la sistemul de alimentare cu apă potabilă.

Primarul a fost reținut pentru 24 de ore, după ce procurorii au constatat un flagrant în momentul în care ar fi primit ultima tranșă, de 6.000 de euro.

Ancheta continuă, iar vinovăția edilului urmează să fie stabilită de instanță.

Radio Iași/Gabriel Pop

Primarul oraşului Slănic Moldova, Benone Moraru, a fost reţinut de procurorii anticorupţie, după ce a fost prins în flagrant când primea mită în legătură cu derularea unui contract încheiat de administraţia locală cu o societate comercială.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis, miercuri, AGERPRES, procurorii de la Secţia de combatere a corupţiei au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând cu ziua de marţi, faţă de Moraru pentru comiterea infracţiunii de luare de mită.

Procurorii notează că, în contextul încheierii în cursul anului 2025 a unui contract de prestări servicii în valoare de 1.464.349,43 lei între Primăria Slănic Moldova şi o societate comercială privind intervenţia în primă urgenţă pentru refacerea capacităţii de alimentare cu apă potabilă din dren în oraş, Benone Moraru ar fi primit pe 23 iulie de la reprezentantul firmei 15.000 de euro. Banii reprezentau o primă tranşă din mita care ar fi fost oferită în legătură cu atribuirea, prelungirea şi executarea contractului, în contextul în care o parte dintre lucrările executate fuseseră deja decontate de Primărie.

‘Ulterior, marţi, inculpatul Benone Moraru a primit de la aceeaşi persoană suma de 6.000 de euro, reprezentând o altă tranşă de bani în legătură cu derularea contractului respectiv, împrejurare în care procurorii anticorupţie au constatat infracţiunea flagrantă’, se arată în comunicatul DNA.

Miercuri, edilul va fi prezentat Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. AGERPRES/FOTO dna.ro

Etichete:
(UPDATE) Spania: Cel puţin 30 morţi după coliziunea dintre două trenuri la sud de Madrid
Prim plan miercuri, 28 octombrie 2026, 12:10

(UPDATE) Spania: Cel puţin 30 morţi după coliziunea dintre două trenuri la sud de Madrid

UPDATE ora 14:25 – Uniunea Europeană a anunţat miercuri că este pregătită să furnizeze ”întregul său sprijin”...

(UPDATE) Spania: Cel puţin 30 morţi după coliziunea dintre două trenuri la sud de Madrid
Investim în sănătatea și viitorul copiilor din Vrancea: reîncep lecțiile gratuite de înot la Bazinul de Înot Didactic din Focșani
Prim plan miercuri, 28 octombrie 2026, 11:31

Investim în sănătatea și viitorul copiilor din Vrancea: reîncep lecțiile gratuite de înot la Bazinul de Înot Didactic din Focșani

Consiliul Județean Vrancea reia programul județean „Învățăm să înotăm”, dedicat preșcolarilor și elevilor din județ, prin care oferă...

Investim în sănătatea și viitorul copiilor din Vrancea: reîncep lecțiile gratuite de înot la Bazinul de Înot Didactic din Focșani
APEL către locuitorii județului Vaslui! Contribuiți la noua expoziție permanentă de etnografie a Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad! O donație înseamnă respect pentru trecut și moștenire pentru viitor
Prim plan miercuri, 28 octombrie 2026, 11:25

APEL către locuitorii județului Vaslui! Contribuiți la noua expoziție permanentă de etnografie a Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad! O donație înseamnă respect pentru trecut și moștenire pentru viitor

Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad, prin sprijinul Consiliului Județean Vaslui, inițiază un proiect de anvergură științifică și culturală,...

APEL către locuitorii județului Vaslui! Contribuiți la noua expoziție permanentă de etnografie a Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad! O donație înseamnă respect pentru trecut și moștenire pentru viitor
Textilele viitorului, în prim-plan la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” Iași
Prim plan miercuri, 28 octombrie 2026, 10:58

Textilele viitorului, în prim-plan la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” Iași

Haine care pot monitoriza starea de sănătate, materiale care reacționează la schimbările de temperatură sau țesături cu proprietăți de...

Textilele viitorului, în prim-plan la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” Iași
Prim plan miercuri, 28 octombrie 2026, 10:29

Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad: Expoziția „Metamorfoză și culoare”

Invităm publicul din Bârlad să pășească într-o lume plină de frumusețe și culoare la expoziția temporară „Metamorfoză și culoare”...

Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad: Expoziția „Metamorfoză și culoare”
Prim plan miercuri, 28 octombrie 2026, 09:49

Blocaj politic în Israel, după alegerile legislative

Israelul pare că se îndreaptă spre o perioadă de blocaj politic după alegerile legislative de ieri, în condiţiile în care nici Benajmin...

Blocaj politic în Israel, după alegerile legislative
Prim plan miercuri, 28 octombrie 2026, 07:08

Circulaţia rutieră pe Transfăgărăşan este oprită

Circulaţia rutieră pe Transfăgărăşan a fost oprită aseară între Piscul Negru şi Bâlea Cascadă din cauza vremii nefavorabile, a anunţat...

Circulaţia rutieră pe Transfăgărăşan este oprită
Prim plan miercuri, 28 octombrie 2026, 07:02

Peste 100.000 de persoane s-au angajat cu ajutorul ANOFM în primele 9 luni ale anului

Peste 100.000 de persoane s-au angajat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în primele 9 luni ale anului, arată...

Peste 100.000 de persoane s-au angajat cu ajutorul ANOFM în primele 9 luni ale anului