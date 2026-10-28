(AUDIO/FOTO) Discuții privind locul în care va fi construit Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 28 octombrie 2026, 13:49

Președintele Consiliului Județeanț Iași, Costel Alexe, și consilierii liberali se opun ideii de a strămuta Institutul Regional de Boli Cardiovasculare din comuna Miroslava în apropierea Spitalului Regional de Urgențe din municipiu.

Costel Alexe a explicat că propunerea lansată zilele trecute în acest sens ar însemna întocmirea altor planuri urbanistice zonale și studii de fezabilitate și – totodată – eliberarea unor noi certificate de urbanism, ceea ce ar amâna demararea lucrărilor.

Președintele forului județean a mai subliniat, în ședința de astăzi, că aceste documente există deja, iar construcția Institutului de Boli Cardiovasculare poate începe chiar mâine, dacă amplasamentul nu ar fi modificat: ”Pentru mutarea unui amplasament este nevoie de PUZ, e nevoie de certificat de urbanism, e nevoie de studii, e nevoie de studii de fezabilitate care ar îngreuna mult acest demers. Dar nu văd rostul acestei teme atât timp cât practic, că astăzi județul nostru are, prin parteneriat cu Ministerul Sănătății, IBCV, Consiliul Județean Iași, UAT Miroslava, un amplasament care a fost achiesat și anume la intersecția de la Uricani. Plenul Consiliului Județean Iași, în unanimitate a validat acest amplasament, avem o cerere de finanțare, un proiect matur care practic poate fi implementat mâine.”

De cealaltă parte, primarul Mihai Chirica, a afirmat că, în cadrul vizitei recente la Iași a ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, oficialul de la București a înaintat ideea schimbării amplasamentului Institutului de Boli Cardiovasculare din comuna Miroslava în apropierea Spitalului Regional de Urgențe pentru a diminua costurile finale ale unității medicale.

Edilul a precizat că mutarea Institutului în Iași ar însemna, de asemenea, un acces mai facil al pacienților: ”A luat în calcul o variantă prin care, pentru a diminua costurile cu utilitățile, cu căile de acces, cu zonele de parcare, cu rezervoarele de incendii și toate celelalte elemente care ridică foarte mult costurile pentru edificiu nou, dacă s-ar putea construi în continuarea Spitalului Regional de Urgență, ținând cont și de profilul medical la Spitalul Regional. Nu cred că este o abordare greșită, dimpotrivă, cred că poate scurta foarte mult termenele de execuție, pentru că pentru Spitalul Regional de Urgență, deja sunt gândite traseele pentru aprovizionare cu apă, gaze naturale, energie electrică, căi de acces dinspre drumul european, respectiv racordare la autostrada A8 și ar face mult mai facilă accesibilitatea.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)