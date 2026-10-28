Anchetă în Spania după coliziunea dintre două trenuri de mare viteză. Cel puțin 68 de morți

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 octombrie 2026, 18:10 / actualizat: 28 octombrie 2026, 19:15

UPDATE ora 18:30 – Cel puţin 68 de oameni şi-au pierdut viaţa în Spania, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit pe linia care leagă capitala, Madrid, de regiunea Andaluzia din sudul ţării.

Autorităţile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele accidentului.

Potrivit ministrului spaniol al transporturilor, cel mai probabil a fost vorba de o eroare umană combinată cu o defecţiune tehnică. Rador

UPDATE ora 16:10 – Bilanţul accidentului feroviar produs miercuri în centrul Spaniei a urcat la cel puţin 64 de morţi, a anunţat miercuri după-amiază preşedintele regiunii Castilia-La Mancha, Emiliano Garcia-Page, transmit AFP şi dpa.

Noul bilanţ face ca acest accident feroviar să fie mai grav decât cel înregistrat în luna ianuarie la Adamuz, lângă Cordoba, şi soldat cu 46 de morţi.

Coliziunea celor două trenuri a avut loc în apropiere de localitatea Urda, la circa 130 de kilometri sud de Madrid, a declarat purtătoarea de cuvânt a executivului regional, Esther

Padilla, pentru postul naţional de televiziune spaniol RTVE.

Două vagoane ale unui tren operat de compania feroviară privată Iryo au deraiat în urma coliziunii şi s-au răsturnat de pe un rambleu, potrivit RTVE. Padilla a spus că la bordul trenului Iryo se aflau 146 de pasageri, în timp ce în trenul operat de compania de stat Renfe erau 397 de oameni.

Cauza accidentului nu este clară deocamdată.

Trenul Iryo se oprise dintr-un motiv necunoscut, înainte de a fi lovit din spate de trenul Renfe, cu puţin timp înaintea orei locale 09:00 (08:00 GMT), conform unor surse din compania spaniolă Adif, ce gestionează infrastructura feroviară în Spania. Ambele trenuri se îndreptau spre regiunea Andaluzia, situată în sudul ţării. AGERPRES

UPDATE ora 14:25 – Uniunea Europeană a anunţat miercuri că este pregătită să furnizeze ”întregul său sprijin” autorităţilor spaniole, după coliziunea a două trenuri în provincia spaniolă Toledo, la sud de Madrid, accident soldat cu cel puţin 31 de morţi şi 80 de răniţi, potrivit celui mai recent bilanţ, transmite AFP.

”Suntem pregătiţi să aducem întregul nostru ajutor autorităţilor spaniole”, a declarat Paula Pinho, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene.

Ea a adăugat că este ”prea devreme, mult prea devreme, pentru a trage concluzii” după această catastrofă.

Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit miercuri dimineaţă în Spania, pe linia care leagă Madridul de regiunea Andaluzia, din sudul ţării.

Un tren Renfe şi un tren Iryo s-au ciocnit la scurt timp după ora locală 09:00 (08:00 GMT), provocând deraierea a două vagoane ale trenului Iryo, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului regional din Castilla-La Mancha.

Această coliziune a avut loc la nouă luni după un accident între trenuri de mare viteză aparţinând aceloraşi operatori, pe aceeaşi linie, soldat cu moartea a 46 de persoane.AGERPRES

UPDATE ora 12:35 – Cel puţin 30 de persoane au murit în accidentul feroviar care a avut loc astăzi în provincia spaniolă Toledo, la sud de Madrid, au declarat pentru EFE surse oficiale.

UPDATE ora 11:50 – Cel puţin 10 persoane au murit, a declarat pentru televiziunea locală Esther Padilla, purtătoarea de cuvânt a guvernului regional din Castilla-La Mancha.

Padilla a declarat pentru Castilla-La Mancha Media că numărul deceselor ar putea creşte.

Operatorul feroviar Adif a anunţat că incidentul a implicat un tren Renfe şi un tren al companiei Iryo, care operează pe ruta Madrid-Sevilla. Toate trenurile de pe această linie au fost oprite în gările de pe traseu, a transmis Adif pe X.

Primarul localităţii Urda din apropiere, Manuel Galan, a declarat, de asemenea, pentru televiziunea publică spaniolă TVE că „există persoane rănite”.

Un purtător de cuvânt al serviciilor de urgenţă din Spania a declarat pentru AFP că „toate resursele sunt mobilizate în prezent”, inclusiv „mai multe echipaje de pompieri, trei elicoptere şi două unităţi mobile de terapie intensivă”.

Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în Spania, ceea ce a dus la suspendarea circulaţiei pe linia care leagă Madridul de regiunea Andaluzia din sudul ţării, a anunţat miercuri operatorul feroviar Adif, fără a oferi detalii suplimentare, relatează Reuters.

‘Circulaţia pe linia feroviară de mare viteză Madrid-Andaluzia a fost suspendată în urma unei coliziuni din spate între două trenuri’, a transmis Adif într-un mesaj publicat pe platforma X.

Cotidianul spaniol El Pais a citat martori care au vorbit despre existenţa mai multor răniţi şi despre sosirea echipajelor medicale de urgenţă la faţa locului. Conform aceleiaşi surse, două dintre vagoanele implicate în accident au ieşit de pe şine şi s-au prăbuşit de pe un terasament.

Conform publicaţiei El Pais, accidentul a avut loc la scurt timp după ora locală 9:00 (08:00 GMT), între localităţile Los Yebenes şi Urda, în provincia Toledo.

În accident au fost implicate un tren de mare viteză AVE, care plecase din Madrid cu destinaţia Sevilla, şi un tren Iryo, care circula în direcţia opusă, se arată în relatare. (Agerpres/ FOTO agerpres.ro)