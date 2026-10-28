Galaţi: Amenzi de peste 50.000 de lei în urma controalelor efectuate în cadrul Programului ‘Masă sănătoasă’

Publicat de Andreea Drilea, 28 octombrie 2026, 16:27

Amenzi de peste 50.000 de lei au fost aplicate în judeţul Galaţi, în urma controalelor efectuate în cadrul Programului Naţional ‘Masă sănătoasă’, printre neregulile constatate numărându-se depozitarea necorespunzătoare a alimentelor, produse cu termenul de valabilitate depăşit, deficienţe de igienă şi prezenţa insectelor într-un spaţiu de depozitare, informează Instituţia Prefectului – Judeţul Galaţi.

Potrivit unui comunicat de presă transmis miercuri, primele concluzii ale verificărilor realizate de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA), Direcţia de Sănătate Publică (DSP) şi Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Galaţi arată că valoarea totală a amenzilor aplicate de cele trei instituţii este de 51.600 de lei.

Controalele au fost solicitate de prefectul judeţului Galaţi, George Toderaşc, pentru verificarea respectării normelor de igienă şi siguranţă alimentară, a condiţiilor de depozitare şi distribuire a produselor, precum şi a obligaţiilor privind informarea consumatorilor.

Astfel, DSVSA Galaţi a verificat 59 de cantine şi o unitate de catering, aplicând patru sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 17.000 de lei. Principalele deficienţe au vizat nerespectarea normelor de depozitare a produselor alimentare, ambalarea şi etichetarea necorespunzătoare, precum şi încălcarea cerinţelor privind trasabilitatea alimentelor în etapele de producţie, prelucrare, distribuţie şi comercializare. Inspectorii au identificat şi situaţii în care operatorii economici nu au notificat începerea sau sistarea activităţilor supuse controlului sanitar-veterinar.

La rândul său, DSP Galaţi a efectuat controale în 20 de unităţi de învăţământ din judeţ, pentru verificarea condiţiilor igienico-sanitare în care sunt distribuite alimentele destinate beneficiarilor programului. În urma verificărilor au fost aplicate două amenzi contravenţionale, în valoare totală de 6.600 de lei. Într-o unitate de învăţământ, inspectorii sanitari au constatat că alimentele erau depozitate la temperatura mediului ambiant, deşi exista un spaţiu frigorific funcţional. Într-o altă unitate, produsele biocide nu erau utilizate corespunzător, iar mobilierul din sălile de clasă nu era dezinfectat, în condiţiile în care elevii serveau zilnic masa prin intermediul programului.

Potrivit Prefecturii Galaţi, personalul desemnat pentru distribuirea, depozitarea şi păstrarea alimentelor a fost instruit conform prevederilor legale.

CJPC Galaţi a verificat opt operatori economici implicaţi în pregătirea produselor alimentare pentru Programul ‘Masă sănătoasă’, aplicând 12 sancţiuni contravenţionale, dintre care patru avertismente şi opt amenzi, în valoare totală de 28.000 de lei. Printre abaterile constatate s-au numărat depozitarea unor materii prime cu termenul de valabilitate depăşit sau fără informaţii privind valabilitatea, nerespectarea cerinţelor de păstrare a probelor alimentare, diferenţe faţă de ingredientele şi cantităţile declarate pe etichete, informarea incompletă a consumatorilor şi deficienţe în monitorizarea temperaturii. Inspectorii pentru protecţia consumatorilor au mai identificat echipamente şi ustensile necorespunzătoare, precum şi prezenţa insectelor într-un spaţiu de depozitare.

‘Programul ‘Masă sănătoasă’ va rămâne în atenţia instituţiilor cu atribuţii de control, pentru a ne asigura că elevii beneficiari primesc produse alimentare sigure. Este important ca toate etapele, de la prepararea şi depozitarea alimentelor până la transportul şi distribuirea acestora, să se desfăşoare cu respectarea strictă a normelor legale şi a cerinţelor de igienă şi siguranţă alimentară. Sănătatea copiilor trebuie să fie o prioritate, iar instituţiile responsabile au obligaţia de a verifica permanent respectarea acestor standarde şi de a dispune măsurile necesare pentru remedierea deficienţelor constatate’, a declarat prefectul judeţului Galaţi, George Toderaşc, citat în comunicat.

Instituţia Prefectului Judeţul Galaţi a precizat că programul va rămâne în atenţia autorităţilor de control, iar activitatea instituţiilor responsabile şi măsurile necesare pentru remedierea deficienţelor vor fi urmărite în limitele atribuţiilor legale. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro