„MediCult: medierea culturală – implicații, oportunități, resurse” Palatul Culturii și online, 29 – 30 octombrie 2026

Publicat de Andreea Drilea, 28 octombrie 2026, 15:22





Complexul Muzeal Național „Moldova”, prin secția Mediere culturală, proiecte, marketing, organizează în zilele de 29 și 30 octombrie 2026 la Palatul Culturii și online, cea de-a cincea ediție a conferinței internaționale anuale „MediCult: Medierea culturală – implicații, oportunități, resurse”.

Evenimentul aduce în atenția profesioniștilor din instituții culturale din România și din străinătate teme de actualitate, inspirate de evoluții recente ale procesului de receptare și interpretare a patrimoniului și spațiilor muzeale. Ediția din acest an, care reunește în format hibrid specialiști din Bulgaria, Finlanda, Franța, Germania, România și Ucraina, activi în domeniul medierii culturale și al educației non-formale se va desfășura în Centrul Multicultural REVIVE din Sala Mașinilor, inima simbolică a Palatului Culturii de unde cândva edificiul era alimentat cu energie electrică și termică.

Program MediCult 5_2026

Temele abordate în cadrul conferinței tratează cu precădere următoarele direcții de cercetare:

diversificarea mesajului muzeal sau tranziția de la monolog la polifonie

cartografierea emoțională a patrimoniului sau memoria obiectelor

muzeul participativ și sensibil

politici de accesibilitate în muzee și organizații culturale.

Acest demers își propune să aducă patrimoniul mai aproape de toți membrii societății, inclusiv pentru non-public, pentru cei care nu se regăsesc în mod obișnuit printre beneficiarii actului cultural-educațional. O astfel de abordare vizează și conștientizarea necesității standardizării profesiei de mediator cultural și a formării de noi competențe în rândul specialiștilor pentru a promova muzeul ca spațiu participativ și incluziv.

Activitățile derulate de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași (CMNM) ca parte a acreditării Erasmus Plus în domeniul educației adulților contribuie la crearea unui spațiu al dialogului, al schimbului de experiențe și al co-creației, într-un proces de accesibilizare a culturii menit să crească vizibilitatea și adresabilitatea practicilor instituționale. O parte din prezentări vor ilustra experiențe, tehnici și metode de accesibilizare din perspectiva participanților la mobilitățile Erasmus Plus. Programul complet al evenimentului, precum și broșura conținând rezumatele comunicărilor și scurte biografii ale autorilor sunt atașate la prezentul comunicat.

Manifestarea este coordonată de Coralia Costaș și organizată cu sprijinul activ al colegilor: Gabriela Lazăr, Raluca Pintilii, Gina Popa, Vlad Alui Gheorghe, Cătălin Hriban din cadrul Secției Mediere culturală, proiecte, marketing, dar și din alte departamente: Iuliana Ghiorghiu, contabil șef, Ovidiu Spînu, șef serviciu Achiziții-Logistică, Nadia Carchilan, referent Direcția Tehnico-Administrativă.