Începe Festivalul Național al Școlilor de Teatru – FNST 3.0

Publicat de Andreea Drilea, 23 octombrie 2026, 10:16





Festivalul Național al Școlilor de Teatru (FNST 3.0) își deschide porțile în perioada 26 octombrie – 1 noiembrie 2026, la Iași!

Ediția din acest an reunește spectacole de excepție ale celor mai importante școli de teatru din țară, alături de ateliere de creație, conferințe și lansări de carte.

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Cu deosebit respect,

Echipa de Organizare FNST 3.0

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași