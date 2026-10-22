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„Aventuri… prin partituri”, un nou spectacol al Ansamblului Artistic „Constantin Arvinte”

Publicat de Andreea Drilea, 22 octombrie 2026, 12:42


 

Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași invită publicul joi, 29 octombrie 2026, începând cu orele 19:00, la Casa de Cultură a Studenților din Iași, la o nouă ediție a spectacolului „Aventuri… prin partituri”, un eveniment artistic ce propune o abordare diferită a expresiei muzicale, prin diversitate repertorială, creativitate și momente scenice surprinzătoare.

Venind în întâmpinarea așteptărilor publicului ieșean, spectacolul va reuni sonorități, stiluri și interpretări distincte, într-o construcție artistică în care muzica și expresivitatea scenică se completează reciproc.

Invitații speciali ai serii sunt „3 Tenori ieșeni” – Andrei Apreotesei, Andrei Fermeșanu și Florin Guzgă, artiști ale căror calități vocale și interpretative vor aduce o dimensiune aparte acestui eveniment. Prezența lor pe scenă, împreună cu Simona Mazăre, Andrei Liță, Andrei Balan, Claudia Martinică și Constantin Bahrin, soliștii vocali ai Ansamblului Artistic Profesionist „Constantin Arvinte”, precum și tânărul naist Cezar Bordian, conturează premisele unui spectacol în care întâlnirea dintre universuri muzicale diferite devine o sursă de creativitate și emoție.

Întreg programul artistic de joia viitoare va fi acompaniant de orchestra Ansamblului Artistic Profesionist „Constantin Arvinte”, conducerea muzicală fiind asigurată de dirijorul Dumitru Lucaci.

Prin acest proiect, Ansamblul „Constantin Arvinte” își reafirmă preocuparea pentru diversificarea ofertei culturale, una în care folclorul românesc rămâne o sursă de noi creații muzicale, dar și pentru dezvoltarea unor proiecte artistice care valorifică profesionalismul interpreților, deschiderea către noi formule de spectacol și dialogul între diferite genuri muzicale.

Biletele pot fi achiziționate, în format fizic, de la sediul instituției din Șoseaua Bucium, nr. 80, de luni până vineri, în intervalul orar 9:00-14:00, precum și online, prin platforma iabilet.ro (link: https://www.iabilet.ro/bilete-iasi-aventuri-prin-partituri-133602/). Prețuri: bilet întreg: 50 lei, bilet pensionari: 25 lei, iar bilet studenți: 12,50 lei. Precizăm faptul că elevii și preșcolarii beneficiază de intrare liberă.

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