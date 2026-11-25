Ziua Națională a României, sărbătorită printr-un maraton de filme românești la Cinema Ateneu Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 noiembrie 2026, 10:50

Cu ocazia Zilei Naționale a României, Cinema Ateneu Iași invită publicul cinefil la un eveniment dedicat producțiilor autohtone: Maraton de filme românești.

Evenimentul va avea loc pe 1 decembrie și oferă spectatorilor o selecție variată de cinci lungmetraje de referință, de la comedie și dramă, la film de aventură și documentar.

Cinema Ateneu își propune să aducă împreună iubitorii de film românesc într-o zi de sărbătoare, cu proiecții programate pe tot parcursul zilei, pentru toate vârstele și gusturile.

Programul proiecțiilor din 1 decembrie:

Ora 11:00 – Atlasul Universului (regia Paul Negoescu)

Filip, un băiețel de 10 ani, a cărui bucurie de a-și cumpăra o pereche de încălțări pentru un mult așteptat meci de fotbal este umbrită de faptul că primește, din greșeală, doi pantofi pentru piciorul drept. El trebuie să pornească singur în căutarea perechii potrivite.

Ora 13:00 – Delta Sălbatică (regia Dan Dinu)

Filmat timp de cinci ani într-una dintre cele mai spectaculoase zone ale Europei, acest documentar spune o poveste extrem de necesară pentru a înțelege importanța zonelor umede. Narat din perspectiva apei, filmul vă va purta printre toate habitatele Deltei pentru a descoperi cele mai haioase, puternice sau neașteptate personaje. În spatele acestei producții se află aceeași echipă care a realizat România Sălbatică, iar promisiunea lor este o călătorie de neuitat în această lume creată de apă.

Ora 15:00 – Băiat de milioane (regia Cristian Ilișuan)

După ce câștigă 12 milioane de euro la loto, Andi își schimbă radical viața și cumpără tot ce și-a dorit vreodată. Dar, pe măsură ce câștigă putere și succes, începe să piardă lucrurile pe care banii nu le pot cumpăra.

Ora 17:00 – Nu e locul tău aici (regia Florin Șerban)

Marius (personajul interpretat de Adrian Văncică în unul dintre cele mai bune roluri ale carierei sale) este managerul spitalului din orașul său natal. Își crește singur fiul adolescent, pe Ioan, după moartea soției. În timp ce Marius este dedicat muncii sale, Ioan duce o viață secretă după lăsarea serii, viață care scapă de sub control când poliția începe a-l suspecta de crimă.

Premii: Pardo d’Oro, Locarno Film Festival 2026 & Heart of Sarajevo for Best Actor (Adrian Văncică), Sarajevo Film Festival 2026

Ora 20:00 – Teambuilding 2 (regia Letiția Roșculeț)

După ce abia au supraviețuit unui teambuilding care le-a pus la încercare nu doar abilitățile sociale, ci și sănătatea mintală, Horia (Cosmin Nedelcu, cunoscut ca Micutzu) și gașca sunt acum parte dintr-o echipă de elită care încearcă să vândă un nou produs inovator: AI de PLM. Produsul oglindește echipa, adică este disfuncțional, iar șeful Oprea (Șerban Pavlu) decide că Horia și colegii lui au nevoie de coeziune ca să ducă proiectul la bun sfârșit, așa că îi trimite într-un nou teambuilding, de data asta, în străinătate: Republica Moldova – unde, în ciuda așteptărilor, ajung la un wine resort de lux cu vin la discreție. Adică rețeta perfectă pentru dezlănțuire și neglijarea probelor.

Prețul unui bilet este de 25 de lei pentru fiecare proiecție. Biletele pot fi achiziționate online: cinemaiasi.ro/maraton-filme-romanesti/ sau direct de la casieria Ateneului Național din Iași.